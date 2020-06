Luego de más de 90 días de cuarentena, la vuelta a las aulas empieza a tomar forma. El Ministro de Educación de la Nación, dio detalles de como será el protocolo para las escuelas y las familias. Este lunes hubo un encuentro del que participaron el Consejo Federal de Salud (COFESA); el Consejo Federal de Educación (CFE); el ministro de Salud Ginés González García; y el de Educación Nicolás Trotta, con el objetivo de garantizar un «retorno seguro».

Dentro de las normas para el regreso escalonado, también aclararon que la apertura de escuelas e instituciones educativas incluirá la implementación de un «sistema de búsqueda de síntomas» para activar los protocolos de detección y aislamiento ante un caso sospechoso.

Posiblemente, todos los docentes cuenten con una dosis de vacuna antigripal como requisito para el desarrollo de la actividad. Además se exigirá que los niños y adolescentes cuenten con el calendario de vacunación completo. El Ministro de Salud consideró «importante reforzar las acciones de vacunación a través del sistema educativo» .

Nos reunimos junto al ministro de @msalnacion, @ginesggarcia y a ministros/as de salud y educación de las 24 jurisdicciones, con el objetivo de avanzar con los protocolos para un retorno seguro a clases, atendiendo las diferentes realidades epidemiológicas. pic.twitter.com/Uo5GPdXD1r — Nicolás Trotta (@trottanico) June 22, 2020

El Ministro de Educación expresó «Debemos llevar tranquilidad a la comunidad educativa y a las familias con protocolos robustos y acabados para el regreso a las aulas, que se nutren del trabajo conjunto y de las recomendaciones de los expertos en todas las áreas que nos ocupan».

En Mendoza, evalúan no elegir abanderados en 2020

Como publicó DiarioNDI hace algunos días, entre los principales obstáculos es que de acuerdo a la normativa vigente, a través de una resolución de 2019, para el cálculo del puntaje deben considerarse las notas obtenidas durante el año en curso. Sin embargo, con la emergencia sanitaria y la suspensión de clases presenciales, el gobierno escolar dispuso no cerrar el cuatrimestre (secundario) o trimestre (primario) en la libreta y no realizar acreditación con notas por lo que no habría con qué calcular por ahora.

Algunos docentes y directivos creen que una opción que podría evaluarse es no tomar en cuenta el ciclo lectivo 2020. Esto dado que en las clases a distancia pueden haber incidido en el rendimiento académico diversas variables, entre ellas la conectividad y acceso a dispositivos ha sido una de las de mayor impacto ya que podrían haber impedido respuestas en tiempo y forma a alumnos que venían con una buena trayectoria.

