Por el aumento de casos de Covid y el abaratar insumos, desde esta semana solo se hisopan a personas de riesgo.

Quienes asistieron a cualquier centro de testeo del Valle de Uco, habrán notado una reducción en la cantidad de personas que asistían a hisoparse, esto se debe a un cambio en la forma de diagnóstico que comenzó a implementarse. Desde el martes se empezó a priorizar a personas de riesgo para ser hisopadas mientras que a otras (jóvenes y sin riesgos) se aplica el criterio epidemiológico.

Esto quiere decir que –por la amplia cantidad de personas contagiadas– ya no se hisopará a todo el mundo como se venía realizando semanas atrás. Desde esta semana los centros de testeos deberán priorizar a personas que tengan algún riesgo en su salud ante el virus del Covid. En otros casos se aplicará el criterio.

En detalle

Las personas que tienen síntomas, y que han tenido un contacto estrecho con un postivo confirmado serán considerados positivos sin realizar el testeo.

Las personas que tienen síntomas, que han tenido un contacto estrecho con un positivo y que presentan un riesgo, si serán testeadas.

Pacientes que no presenten síntomas, no se testean. No obstante, si tiene síntomas y es una persona joven, sana, no se lo testea, se le hace el certificado por positivo por criterio clínico y epidemiológico.

Los síntomas más comunas son:

-Fiebre de 37,5 o más

-Dolor de músculos.

-Dificultad respiratoria.

-Dolor de espalda alta y baja (riñones).

-Tos.

-Dolor de cabeza.

-Dolor al tragar.

