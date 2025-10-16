Search
Instagram Facebook Twitter
cosquin-rockjpg
Cosquín Rock

Cosquín Rock confirmó su grilla con sorpresas internacionales

Más de 100 artistas se presentarán el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla para hacer vibrar al público.

El festival Cosquín Rock confirmó la grilla de artistas que se presentarán el 14 y 15 de febrero de 2026 en Córdoba. Abel PintosBersuit Vergarabat, Marilina Bertoldi, Babasónicos, Divididos, Dillom, Turf, Kapanga, Ciro y Los Persas, Los Pericos y Fito Páez son algunos de los músicos destacados.

Asimismo, los nombres internacionales que brillarán en los escenarios dela localidad de Punilla son Franz FerdinandMorat, Los Hermanos Gutiérrez, Devendra BanhartLa Vela Puerca, y Agarrate Catalina.

Como ocurre desde hace ya varias temporadas, el line-up del festival argentino tiene opciones que superan al rock genuino: también alcanza a géneros en auge, como el trap, la música urbana, el rock-indie, el pop, el blues, metal, punk y electrónica.

Tras la exitosa edición de este 2025 en el marco del 25º aniversario del evento, el listado completo para el festival del año próximo es el siguiente:

Las entradas se adquieren en la página web de Eden y los tickets se podrán abonar en 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA. Los tickets se empezaron a vender en julio y se rigen por un sistema de “Preventas” por demanda. Actualmente, una entrada para ambos días está $340.000, mientras que el abono “Fanatic”, con más beneficios, cuesta $1.500.000 (ambos sin contemplar el costo por servicio).

La expansión internacional del festival también ha marcado un hito: se realizaron ediciones en Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España. Así, el festival se consolidó como un encuentro cultural que trasciende lo musical.

ETIQUETAS:

line upCosquín rockgrilla

+ Noticias

Cosquín Rock

Cosquín Rock confirmó su grilla con sorpresas internacionales

Por: Agustin Zamora

UN PASITO MÁS

¡A LA FINAL! Argentina venció a Colombia y está a un paso del título del Mundial Sub 20

Por: Lucian Astudillo

tránsito moderno

Mendoza lanzó un plan para renovar los semáforos con tecnología inteligente: cómo funcionará

Por: Redacción NDI

DE REGRESO EN ARGENTINA

Javier Milei sobre el acuerdo con Estados Unidos: “Mientras yo sea presidente, el apoyo lo tenemos”

Por: Lucian Astudillo

ABUSO SEXUAL

Los rugbiers mendocinos acusados de abuso sexual en Chile apelarán su extradición y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Por: Lucian Astudillo

CAMINO A LA REINSERCIÓN

Penal Almafuerte II: personas privadas de libertad fueron reconocidas por su trabajo junto al Conicet en el Congreso del Agua

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter