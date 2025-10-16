Cosquín Rock confirmó su grilla con sorpresas internacionales

El festival Cosquín Rock confirmó la grilla de artistas que se presentarán el 14 y 15 de febrero de 2026 en Córdoba. Abel Pintos, Bersuit Vergarabat, Marilina Bertoldi, Babasónicos, Divididos, Dillom, Turf, Kapanga, Ciro y Los Persas, Los Pericos y Fito Páez son algunos de los músicos destacados.

Asimismo, los nombres internacionales que brillarán en los escenarios dela localidad de Punilla son Franz Ferdinand, Morat, Los Hermanos Gutiérrez, Devendra Banhart, La Vela Puerca, y Agarrate Catalina.

Como ocurre desde hace ya varias temporadas, el line-up del festival argentino tiene opciones que superan al rock genuino: también alcanza a géneros en auge, como el trap, la música urbana, el rock-indie, el pop, el blues, metal, punk y electrónica.

Tras la exitosa edición de este 2025 en el marco del 25º aniversario del evento, el listado completo para el festival del año próximo es el siguiente:

Las entradas se adquieren en la página web de Eden y los tickets se podrán abonar en 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA. Los tickets se empezaron a vender en julio y se rigen por un sistema de “Preventas” por demanda. Actualmente, una entrada para ambos días está $340.000, mientras que el abono “Fanatic”, con más beneficios, cuesta $1.500.000 (ambos sin contemplar el costo por servicio).

La expansión internacional del festival también ha marcado un hito: se realizaron ediciones en Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España. Así, el festival se consolidó como un encuentro cultural que trasciende lo musical.