Coseguros: el conflicto entre obras sociales y los médicos, cada vez más lejos de solucionarse

Desde hace algunas semanas, los médicos de Mendoza cobran un coseguro de $6.000 por la consulta, a pesar de si los pacientes tienen o no obra social o prepaga. La medida fue tomada como una forma de hacer frente a la crisis que atraviesa al sector. Lejos de solucionarse, esto se replicó a nivel nacional.

Los sueldos de los médicos son de los más bajos de la región y muchos están emigrando a otras países. Sin embargo, la situación económica también es compleja para los pacientes, que se ven obligados a pagar la consulta a pesar de tener cobertura. Y si bien se esperaba que hubiese un acuerdo entre los profesionales y las empresas, la situación parece estar lejos de resolverse.

Los pacientes mendocinos se vieron afectados por esta decisión que tomaron los médicos y en contra de lo que esperaban, la situación de la provincia se “nacionalizó”.

Es que desde este lunes, las asociaciones médicas a nivel nacional decidieron empezar a aplicar esta suerte de copago, para que los médicos tengan ingresos extra y contrarrestar la pérdida salarial en un contexto en el que denuncian magros sueldos.

Este ‘honorario médico ético mínimo’ se actualizará de forma bimestral ante el avance de la inflación a nivel federal y establece que un turno tendrá un precio de $ 6000. La diferencia entre este monto y lo que las prepagas u obras sociales les abonan a los médicos deberá ser asumida por el paciente. Según el caso, será entre $2000 y $3000, la mitad de lo que están cobrando los profesionales mendocinos.

Así lo definieron en el arranque de octubre más de 30 asociaciones que nuclean a diversas especialidades. Se suman a las aproximadamente 10 que ya habían dispuesto esta medida en septiembre en distintos puntos del país, como Córdoba y Mendoza.

Así, ya son más de 40 las entidades que implementaron esta medida.

El grupo de asociaciones adheridas a la medida aclaró que no será obligatorio, pero que les pedirán a los usuarios que hagan el esfuerzo de sumarse, planteándolo bajo la figura normativa de ‘donación’. “Si no pueden abonar, no los podemos obligar a hacerlo. Y no los vamos a dejar sin atención. Pero la idea es que pague la mayoría de la gente para solidarizarse con la causa”, señalaron.