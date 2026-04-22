Corte de agua imprevisto: estas son las zonas afectadas

Este miércoles, una falla en la infraestructura hídrica puso en alerta al Gran Mendoza. Según informó AySAM (Aguas Mendocinas), se registró la rotura de una cañería de 1.100 mm de diámetro en el establecimiento potabilizador Luján I.

El daño fue ocasionado de manera imprevista por la firma Electrificaciones Saavedra mientras realizaba tareas en la zona.

El impacto del desabastecimiento alcanza a los siguientes puntos:

Ciudad: Desde la 1° hasta la 7° Sección, incluyendo el barrio La Favorita.

Godoy Cruz: Sectores de Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y toda la zona oeste.

Guaymallén: Afectación en Dorrego, Las Cañas y Kilómetro 11.

Las Heras: Principalmente el sector oeste del departamento.

Maipú: Se reportan cortes en la zona de Coquimbito.



Ante la incertidumbre sobre el tiempo de reparación, la empresa solicitó a los usuarios extremar el cuidado del recurso para estirar las reservas de los tanques domiciliarios. Estas son las medidas críticas: