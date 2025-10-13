Search
guaymallén

Cortarán en el Acceso Este este martes: conocé por cuánto tiempo y cuál es el tramo afectado

La Municipalidad de Guaymallén informó que el tránsito estará interrumpido durante dos horas por trabajos de Vialidad Nacional.

Este martes 14 de octubre, el Acceso Este permanecerá cortado entre las 10 y las 12 horas, según informó la Municipalidad de Guaymallén. La interrupción afectará el tramo ubicado a la altura de la calle Urquiza, en sentido Oeste-Este, por lo que se recomienda buscar vías alternativas durante la mañana.

El motivo del corte es una intervención de Vialidad Nacional, que realizará la remoción de un sensor de flujo vehicular instalado en esa zona. Desde el municipio aclararon que se trata de una tarea puntual y de breve duración, por lo que el tránsito será reestablecido de manera normal pasado el mediodía.

Las autoridades pidieron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito que trabajará en el lugar para garantizar la seguridad durante las maniobras.

