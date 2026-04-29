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No estaba previsto

Cortarán el agua en dos departamentos del Gran Mendoza: cuándo y dónde

Aysam informó este miércoles el corte de agua potable imprevisto en zonas de Guaymallén y Godoy Cruz. Los motivos.

Este miércoles, Aysam informó el corte de agua en partes de Godoy Cruz Guaymallén para este jueves. La empresa comunicó que ya se encuentran trabajando para poder solucionar los inconvenientes y reestablecer el normal servicio.

Según se supo, la rotura de un caño maestro en Godoy Cruz (ocasionada por terceros) interrumpió el normal abastecimiento de agua potable desde la calle General Julio Roca hasta el Acceso Sur y desde Carrodilla hasta Rawson.

Por otro lado, informó que tras la rotura de otro caño maestro se suspendió el normal abastecimiento en el espacio ubicado entre las calles Balcarce, Alsina, Brandsen y Remedios de Escalada en Guaymallén.

En ambos casos, desde la empresa proveedora señalaron que personal ya se encuentra trabajando para solucionar los inconvenientes y reestablecer el servicio lo antes posible.

La recomendaciones de Aysam

Durante el corte de aguaAguas Mendocinas solicita a la población que mantenga una reserva de agua potable embotellada de 2 litros por persona, cuide la reserva de agua en el tanque, haga uso responsable y solidario del recurso evite el uso de lavarropas y el riego de jardines.

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