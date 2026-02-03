Corrupción: ¿quiénes fueron declarados culpables junto al ex juez Walter Bento?

Este martes, el histórico fallo que condenó al ex juez federal Walter Bento por corrupción dejó -además del ex magistrado- a decenas de sentenciados por estar implicados en el entramado liderado por Bento. La resolución del Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza alcanzó también a integrantes de su entorno familiar, abogados, intermediarios y pagadores de sobornos. Está previsto que la sentencia se conozca el próximo viernes.

Pese a que el foco principal estuvo puesto en Bento, la Justicia de Mendoza también juzgó a sus colaboradores directos, miembros de su familia acusados por lavado de activos y personas que entregaron dinero para obtener beneficios procesales. Cabe resaltar que el juicio había comenzado con más de 30 procesados, aunque algunos quedaron fuera de la sentencia por fallecimiento o por el retiro de la acusación fiscal durante los alegatos, como fue el caso de Luciano Bento.

De este modo, tal como ocurrirá con el ex magistrado, todos los acusados ingresarán ahora en la etapa de cesura, donde se definirá la pena correspondiente a cada uno.

Entre los declarados culpables se encuentra Marta Isabel Boiza, esposa de Walter Bento y exempleada de los Tribunales Federales. La Fiscalía la había acusado por enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y falsedad ideológica, cargos que el Tribunal dio por probados.

También fue encontrado culpable Nahuel Bento, hijo del exmagistrado y exfuncionario judicial federal, por el delito de lavado de activos agravado.

Por su parte, Luciano Bento quedó absuelto debido a que la Fiscalía no sostuvo la acusación en la etapa de alegatos, pese a que el Tribunal sostuvo que fue parte de la maniobra de lavado y que poseía bienes que no podía justificar.

Asociación ilícita y pago de coimas

Según la investigación judicial, debajo de Walter Bento actuaban como organizadores los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego, responsables de la gestión de las coimas y de la representación legal de quienes pagaban sobornos. Ambos fueron declarados culpables.

En un nivel inferior de la asociación ilícita, el Tribunal encontró culpables al comisario de la Policía de Mendoza Gabriel Moncho Moschetti, al narcotraficante Walter Bardinella Donoso y a los abogados Matías Aramayo y Martín Ríos -ambos arrepentidos-, además de Francisco “Chato” Álvarez. El abogado Javier Angeletti fue absuelto por el beneficio de la duda.

En cuanto a quienes pagaban coimas, también fueron declarados culpables Martín Rodolfo Bazán, Alfredo Aliaga, Francisco Nicolás Castro, José María Sanguedolce, Enrique de la Cruz, Diego Martínez Pinto, Juan Carlos Molina, Eugenio Nasi y Marcos Adrián Calderón, quienes ahora aguardan la definición de las penas que les impondrá el Tribunal.