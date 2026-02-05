Corrupción: el ex juez Walter Bento pedirá la prisión domiciliaria

Luego de que el martes el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza declarara al exjuez Walter Bento culpable por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, los abogados del exmagistrado federal adelantaron este miércoles que solicitarán que la condena se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario.

De este modo, la defensa presentará este jueves las pruebas con las que buscará una pena más benévola, en el marco de la audiencia de cesura. La escala penal que enfrenta Bento, por haber liderado una banda dedicada al cobro de coimas y por los restantes delitos, va de los 5 a los 50 años de prisión.

En esa dirección, se presentarán evidencias y declarará el propio Bento, junto a varios testigos, entre los que habrá trabajadores sociales, médicos, psiquiatras y psicólogos -incluido el que lo atiende en el Complejo Penitenciario Federal-. El argumento que se planteará podrá el foco en su hijo Facundo Bento, quien padece parálisis cerebral.

En ese sentido, el abogado Felipe Salvarezza sostuvo durante el debate que “vamos a sustentar nuestro pedido para que la modalidad de cumplimiento de la pena sea en domiciliaria”, argumentando “la involución que ha tenido Facundo Bento desde el momento de la detención de su padre”.

Cabe recordar que no es la primera vez que la defensa de Bento intenta que el exmagistrado deje el penal federal de Cacheuta para cumplir arresto en su domicilio del barrio Palmares, en Godoy Cruz. Desde su detención, en noviembre de 2023, todos los pedidos de ese tenor fueron rechazados por la Justicia.

Por su parte, un pedido similar habrá para su esposa, Marta Isabel Boiza, quien también fue declarada culpable por enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y falsedad ideológica, y prestará declaración durante esta etapa del proceso.

El juicio continuará este jueves, a partir de las 9 horas. En caso de que todas las partes lleguen a formular sus pedidos de pena, está previsto que el viernes se dicte la sentencia definitiva.