Corrupción: ¿cuáles son los bienes que la Fiscalía pidió decomisarle al ex juez Walter Bento?

Luego de que la Justicia declarara culpable al ex juez Walter Bento por distintos delitos de corrupción, este jueves el Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de los bienes adquiridos en el marco del entramado del que fueron condenados tanto el ex magistrado como otros 16 acusados.

El pedido fue realizado por la Fiscalía al cierre de su exposición, luego de requerir penas de prisión, inhabilitaciones y multas para los responsables.

Fue así que el fiscal Diego Velasco, integrante de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), detalló de manera pormenorizada el patrimonio que la acusación considera producto de actividades ilícitas. Según se explicó, en el ámbito federal no existe la figura de extinción de dominio, por lo que el destino de los bienes dependerá de lo que resuelva el tribunal en caso de hacer lugar al decomiso.

En ese sentido, durante la audiencia se explicó que según la Acordada 22/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces deberán inscribir los bienes decomisados en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados. Una vez registrados, éstos podrán ser asignados de manera provisoria al Poder Judicial, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público Fiscal, a fuerzas de seguridad o a entidades de bien público. En caso de no concretarse esa asignación, deberán ser subastados y el producido será depositado en cuentas del Poder Judicial.

El listado de los bienes que la Fiscalía pidió decomisar

Bienes inmuebles

Vinculados al delito de enriquecimiento ilícito

Inmueble ubicado en Avenida España N° 948, Unidad 81, Designación 9-4, Piso noveno, ciudad de Mendoza.

Vinculados al delito de lavado de activos

Inmueble ubicado en calle Milán 1695, Manzana M, Lote 15, Barrio Palmares, ciudad de Mendoza.

Departamento, cochera y baulera en calle Paul Harris s/n, Torre Eugenia, Villa Palmares, Gobernador Benegas, Godoy Cruz: Departamento Unidad 150, décimo primer piso (11-2). Baulera Unidad 33, segundo subsuelo (B-33). Cochera Unidad 31, segundo subsuelo (B-97).

Departamentos, cocheras y bauleras en calle Paul Harris s/n, Torre Carolinas, Villa Palmares, Gobernador Benegas, Godoy Cruz: Departamento U 154, primer piso (1-6). Departamento U 170, tercer piso (3-6). Baulera U 131, primer subsuelo (A-38). Baulera U 132, primer subsuelo (A-39). Cochera U 55, primer subsuelo (A-76). Cochera U 56, primer subsuelo (A-77).

Departamento identificado como “C”, ubicado en el Piso 9 del Edificio 1, y cochera simple N° 9 del Primer Subsuelo del complejo Vista Cruz, calle San Martín Sur 2595, Gobernador Benegas, Godoy Cruz.

Unidad habitacional N° 49, departamento en planta baja con espacio para estacionamiento vehicular (cochera tercera), del Fideicomiso Bosques de Mayo, calle Ozamis Sur N° 551, esquina 25 de Mayo, Maipú.

Unidad habitacional N° 48, departamento en planta baja con espacio para estacionamiento vehicular (cochera), del Fideicomiso Bosques de Mayo, mismo domicilio en Maipú.

Unidad habitacional N° 47, departamento en planta baja con espacio para estacionamiento vehicular (cochera), del Fideicomiso Bosques de Mayo, mismo domicilio en Maipú.

Locales del Fideicomiso Il Mercato, ubicados en calles 25 de Mayo Oeste y Ozamis Sur de Maipú: L3, L4, L5, L15, L19, L20 y G2.

Unidad cincuenta de primer piso, con destino cochera, correspondiente al Edificio Puy V, ubicado en calle Pedro Molina 249, Ciudad de Mendoza.

Vehículos

Vinculados al delito de lavado de activos

Audi S3 Sedan 4 puertas 2.0 TFSI Quattro, dominio AA842UF.

Audi Q5 2.0 TFSI S Tronic Quattro (252 CV), dominio AD347IX.

Audi A3 1.4 T FSI, dominio AD286SB.

Vinculados al delito de cohecho (Caso 4)

BMW X6, dominio IVQ 388.

BMW 335i, dominio HOT 272.

Además, la fiscalía solicitó el decomiso de dinero en efectivo secuestrado durante distintos allanamientos y la ampliación de medidas cautelares ya dispuestas en la causa.