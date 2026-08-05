Corre riesgo el Mundial de Clubes 2029: los motivos

El Mundial de Clubes prometía cambiar para siempre con una edición que en el año 2025 revolucionó el torneo que une a los campeones de cada Confederación anexada a la FIFA.

Tras la consagración de Chelsea frente a Paris Saint-Germain en Nueva York, todos esperaban ya por la edición del año 2029. Ahora mismo el torneo se encuentra en riesgo de no disputarse gracias a todo lo ocurrido a lo largo de las últimas semanas con Gianni Infantino.

The Athletic publica que existe un enojo general por parte de los equipos europeos que participaron en el torneo. También que ese fondo de solidaridad cercano a los 250 millones de dólares y que estaba destinado para los clubes todavía no ha sido pagado. Ni siquiera se tendría una fórmula clara en cuanto al reparto de dichos dividendos se refiere. Nadie por UEFA ha recibido los informes prometidos desde FIFA en cuanto a los pros y contras del torneo.

En el Viejo Continente temen que sea imposible realizar el torneo bajo las promesas económicas de la FIFA. Además del enojo general de la UEFA con Infantino, se encuentra el hecho de que no será ni mucho menos sencillo encontrar patrocinadores y transmisiones de peso para el certamen.

Recordemos que solamente faltando un mes para el Mundial de Clubes del año 2025 apareció finalmente DAZN como comunicador del evento. Volver a encontrar ofertas cercanas a los mil millones de dólares parece imposible.

A todo esto se le suma lo ocurrido en la última semana y media con el presidente de la FIFA. Los principales clubes europeos ni mucho menos compartían el hecho de vender una parte de la Copa del Mundo de selecciones. Pero es que incluso aseguran que puertas adentro de Zúrich se pretendía comercializar varios de los ingresos por competencias de la FIFA y donde se encuentran también los del Mundial de Clubes. Vender esto a inversores externos es la gota que colma el vaso.

Ahora mismo la FIFA convocó un Congreso de urgencia en la ciudad de Rabat en Marruecos para reunirse con los mayores aliados de Infantino. Todo ello después de un rechazo popular y generalizado a la idea de vender una parte de la Copa del Mundo de selecciones. Las consecuencias de dicha medida por parte del máximo mandatario del fútbol internacional también podrían traducirse en lo que ocurra con el Mundial de Clubes del año 2029.