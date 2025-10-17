Search
Alpine de Colapinto
FÓRMULA 1

Corre Colapinto: cronograma y televisación del GP de Estados Unidos

El piloto argentino vuelve a las pistas en busca de sus primeros puntos en la escudería Alpine. El año pasado, en Austin y a bordo de un Williams, el pilarense tuvo una de sus mejores actuaciones.

Las nubes finalmente parecen despejar de a poco el cielo de Franco Colapinto. Tras un inicio dubitativo en la escudería Alpine, el argentino paulatinamente le fue encontrando la mano a un monoplaza que lejos está de ser competitivo.

Pese a las limitaciones del auto, Colapinto logró hacer desaparecer la brecha que separaba su rendimiento con el de Pierre Gasly, su compañero de equipo. Incluso, en las últimas carreras llegó a superarlo y hasta estuvo cerca de poder algún punto.

Sin ir más lejos, en Singapur tuvo una sólida actuación y, de haber recibido una estrategia más acertada por parte de su equipo quizás habría sumado sus primeros puntos con la escudería de origen francés.

Ahora, el siguiente desafío del argentino será el Gran Premio de Estados Unidos, el cual se corre en Austin, Texas. La carrera se llevará a cabo en el Circuito de las Américas que cuenta con 20 curvas y una extensión de 5,116 kilómetros.

Cabe recordar que dicho trazado le trae buenos recuerdos a Colapinto: el año pasado, cuando todavía corría para Williams, el pilarense tuvo una de sus actuaciones más destacadas al finalizar en el décimo lugar tras haber arrancado en la posición 15.

Este año, teniendo en cuenta que cuenta con el peor auto de la parrilla, el argentino prefirió la cautela, aunque afirmó que está “empezando a encontrar mi ritmo“.

Este viernes por la tarde, Colapinto comenzará a girar en la práctica libre 1 y -luego- en la clasificación para la carrera sprint del sábado.

Cronograma del GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

  • Práctica Libre 1: 14:30 horas
  • Clasificación Sprint: 18:30 horas

Sábado 18 de octubre

  • Carrera Sprint: 14:00 horas
  • Clasificación: 18:00 horas

Domingo 19 de octubre

  • Carrera: 16:00 horas

Televisación

El GP de Estados Unidos podrá verse en vivo por televisión a través del canal Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Fórmula 1franco colapintoAlpineF1GP de Estados UnidosAustinTexas

