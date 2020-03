Coronavirus y sus secuelas inciertas

Por Luis Belli Principe Lic. Economía – Mag. Finanzas para NDI

Una pandemia transformada en un black swan casi sin precedentes, desnuda la imposibilidad de nuestro país para responder con políticas fiscales o monetarias anticíclicas tratando de mitigar el impacto económico de un episodio extraordinario con fecha de resolución incierta.

Y ya que hablamos de “incierta” cabe distinguir entre riesgo e incertidumbre. “Riesgo” es un suceso probable con una distribución de probabilidad conocida y la consecuente posibilidad de actuar buscando mitigar su impacto ante la hipotética ocurrencia de dicho evento no deseado. Sin embargo, “incertidumbre” implica desconocimiento. Y el desconocimiento se transforma en temor.

Ese temor, en lo que respecta a las finanzas, se convierte en una volatilidad explosiva de los mercados. Esto no es menor, porque en los países que funcionan, las empresas de la economía real, que generan empleo, recurren a los mercados financieros para (entre otras cosas) financiar sus proyectos de inversión ya sea vía deuda (bonos) o incrementando su capital (acciones). Pero eso, aunque sea un tema importante, hoy está lejos de ser urgente. Hoy la urgencia, desde mi punto de vista, tiene solamente dos manifestaciones.

Por un lado, la manifestación sanitaria:

Primero, que la gente cumpla con la cuarentena. Haciendo un cálculo matemático rápido intentando tener una idea de la velocidad de propagación de este virus; suponiendo que diez enfermos contagiaran a dos personas más por día (una tasa de crecimiento que parece razonable), si ninguno de nosotros respetara la cuarentena, en cuestión de 4 o 5 meses todos los argentinos estaríamos infectados, con el colapso sanitario que eso significaría.

La cuarentena tiene como objetivo que en lugar de que el gráfico de nuevos casos tenga forma de “J” (es decir, el contagio sea exponencial) pase a tener forma de “campana” (que el número de nuevos casos se estabilice para luego decrecer). Por eso, respetar la cuarentena es imprescindible.

Segundo, que tarde o temprano se encuentre una vacuna contra dicho virus.

La otra manifestación es la económica (micro y macro). El trabajador autónomo, el comerciante, el empresario PyME, los principales generadores de empleo en nuestro país; que hoy no venden y no cobran, y que ven sobre sus escritorios una pila de facturas próximas a vencer. Muchos, no van a sobrevivir a esta crisis.

Entre los vencimientos, sus declaraciones juradas impositivas y facturas de tasas de un Estado que les pone permanentemente el pie sobre la cabeza en un juego en el que todos pierden: el contribuyente, por razones obvias; la economía argentina, porque sus empresarios no cuentan con excedentes para destinar a la inversión; y el Estado, porque, como nos enseñó Laffer, presiona tanto a los contribuyentes que limita hasta su propia fuerza recaudatoria.

Y es, por ende, en la cuestión económica que se evidencia el poco campo para la acción de un Estado argentino que por pretender estar permanentemente presente resolviendo los problemas que muchas veces él mismo crea, no puede estarlo cuando se lo necesita con todas sus fuerzas.

Porque en Argentina, el llamado Estado presente fue eficaz repartiendo limosnas, pero no lo fue generando riqueza. Un stock de riqueza que hoy nos pudiera permitir, por ejemplo, contar con la infraestructura necesaria y la posibilidad de utilizar política económica para hacer frente a esta pandemia en condiciones óptimas.

Esta crisis ha demostrado que en épocas realmente difíciles nuestros políticos tienen la capacidad para conducir sin egoísmos; las fuerzas de seguridad y los médicos tienen la vocación y la preparación para reaccionar como es debido; y que una gran mayoría de los argentinos se respetan a sí mismos y al prójimo.

Pero si somos afortunados, quizás cuando el coronavirus se vaya lo haga habiéndonos hecho crecer como sociedad; y dejándonos además como enseñanza la necesidad de una gestión económica nacional, provincial y local más responsables cuando el mar está calmo, para que las tormentas no nos sorprendan, como hoy, con poco margen de maniobra.

Dejanos Tu comentario