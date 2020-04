Coronavirus hoy en Argentina: el Gobierno confirmó tres nuevas muertes y la tasa de letalidad es de 4,8%

El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, informó que el virus chino ya provocó 145 muertes en la Argentina.

El Ministerio de Salud confirmó tres nuevas muertes por coronavirus en la Argentina con respecto al último informe oficial, difundido en la noche del lunes. El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, reveló que el país registró 145 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia, 9 de ellas en las últimas 24 horas.

La tasa de letalidad del virus chino en la Argentina es de 4,8 por ciento. Se encuentra debajo de los índices de los países más afectados y en el rango promedio de la mayoría de las naciones del mundo. La edad promedio de los fallecidos es de 73 años y en un 68% los afectados son varones.

Los tres decesos que se registraron en las últimas horas son de la provincia de Buenos Aires: una mujer de 53 años y dos hombres de 64 y 84 años.

El número de casos descartados hasta ayer es de 28.298 (por laboratorio y por criterio clínico/epidemiológico).

Las principales franjas etarias afectadas de los casos positivos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 44 años.

La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dedicó un fragmento del informe matutino de este martes para hablar sobre el aumento de personas en la vía pública pese a que continúa vigente la cuarentena obligatoria. La funcionaria aclaró que se trata de trabajadores pertenecientes a actividades que han sido exceptuadas y sólo pueden transitar por la calle para ir a sus trabajos.

“Las excepciones para recreación o actividad social no están disponibles, no han sido habilitadas, y siguen suspendidas las actividades no esenciales. El motivo por el cual nosotros necesitamos reforzar este concepto es porque Argentina está generando respuestas locales para temas puntuales”, detalló.

