Coronavirus: ¿Cuándo se producirá el pico? ¿Existe la reinfección?

Los datos sobre el coronavirus son tantos y avanzan a tal velocidad que llegan a abrumar. Y si bien la comunidad científica liberó todas las publicaciones vinculadas con el virus aún hay preguntas sin respuesta.

La periodista científica Nora Bär elaboró para La Nación un listado de algunos datos que se conocen y otros que aún siguen por conocerse.

-La pandemia comenzó a mediados de diciembre pasado, en la ciudad de Wuhan, cuando médicos chinos reportaron la detección de un grupo de personas vinculadas con el mercado mayorista de mariscos de la ciudad que presentaban neumonía de causa desconocida.

-El 31 de diciembre se alertó a la Organización Mundial de la Salud y pocos días más tarde ya se había descifrado la secuencia genética del agente causal: un tipo de coronavirus que se bautizó SARS-CoV-2, similar en un 70 a 80% al que causó el brote del síndrome respiratorio agudo grave de 2002-2003 (SARS).

-Estudios indicaron que se trata de un microorganismo originado en murciélagos, y que debe haber saltado directamente o a través de otra especie a los seres humanos.

-Hasta ahora se conocen siete tipos de coronavirus que afectan a humanos : cuatro provocan cuadros de resfrío común, el SARS (con una letalidad del 10%), el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, proveniente de los camellos, se reportó por primera vez en Arabia Saudita en 2012 y tiene una letalidad del 35%).

-Como otros virus respiratorios, el cuadro causado por el SARS-CoV-2 (denominado Covid-19 ) se presenta con fiebre, tos y dificultad para respirar.

-Los estudios realizados hasta el momento indican que el 85% de los casos son benignos y algunos hasta pueden ser asintomáticos.

-Aunque puede ser adquirido a cualquier edad, los más serios se presentan como una neumonía que puede ser mortal en mayores de 60 o 65 años y su gravedad asciende en personas con otras comorbilidades (como diabetes, cardiopatías o deficiencia renal).

Lo que aún se desconoce:



-¿Cuál es la letalidad del SARS-CoV-2?

Todavía no se conoce con precisión. Adam Kucharsky, de la Escuela de Medicina Tropical de Londres lo explica en una nota de The New York Times : el problema, afirma, es que hay que tomar en cuenta los casos no reportados y la demora entre la enfermedad y la muerte. Por ejemplo, si un día llegan cien personas con Covid-19 al hospital y están vivos, esto no quiere decir que la letalidad sea 0%. Hay que esperar para ver qué sucede con ellos. Para Kucharsky, ese número estaría entre el 0,5% y el 2% en las personas con síntomas. Otros la sitúan en torno del 3,4%. Estos porcentajes varían de acuerdo con las franjas etarias. Sin muertes reportadas en menores de nueve años, pueden llegar a rondar el 15% en los mayores de 80.

-¿Cuál es el factor R0, que mide su potencial de propagación?

Según explica Joseph Einseberg, jefe de Epidemiología de la Universidad Abierta de Michigan, en un artículo para la BBC, el número básico de reproducción representa el máximo potencial epidémico de un patógeno. Describe lo que ocurriría si una persona infectada entra en contacto con una comunidad totalmente susceptible. Se basa en las condiciones de la población, en las propiedades del patógeno, y en las condiciones ambientales, socioeconómicas y climáticas.

Según Einseberg, el R0 del sarampión oscila entre 12 y 18, el de la influenza va de 2 a 3. Entre los grupos que calcularon el R0 para este nuevo coronavirus, un equipo del Imperial College lo ubicó entre 1,5 y 3,5, mientras investigadores chinos lo sitúan en una cifra de 4,08. Esto se explica por la alta incertidumbre que todavía existe, por ejemplo, en torno del número de casos.

-¿Pueden adquirir el nuevo coronavirus las mujeres embarazadas?



–Por ahora hay muy pocos registros fuera de China de mujeres embarazadas afectadas por el coronavirus. No parecen ser susceptibles a pesar de tener un sistema inmunológico más débil. Ni tampoco parecen pasarlo a sus bebés en gestación. No se sabe qué ocurre con el amamantamiento.

-¿Se puede adquirir dos veces?

No hay reportes de reinfección.

-¿Se irá el coronavirus cuando los países ingresen en el verano?

Los científicos todavía no están seguros. Marc Lipsitch, director del Centro para las Enfermedades Transmisibles de la Escuela de Salud Pública de Harvard, opina que no.

Según el especialista, incluso las infecciones estacionales pueden ocurrir «fuera de temporada» cuando son causadas por nuevos virus, ya que la mayor parte de la población no está inmunizada.

Los virus conocidos solo pueden propagarse por la población cuando las condiciones son las más favorables, como las que se dan en invierno. Por ejemplo, la pandemia de gripe A H1N1 empezó en mayo/abril de 2009, disminuyó en el verano del hemisferio Norte y luego rebotó antes del inicio de la temporada de la gripe estacional. Lipsitch considera que la época del año no limita la circulación de nuevos virus del mismo modo en que lo hace con los ya conocidos.

-¿Es posible contagiar a las mascotas?

Aunque un perro de Hong Kong dio resultados positivos al test del SARS-CoV-2 y se especuló con que los canes podían ser parte de la cadena de transmisión, aparentemente se trató de un caso de transmisión humano-animal. Según Science , el nuevo coronavirus se transmite de humano a humano y por ahora no hay investigaciones que respalden la afirmación de otro tipo de transmisión.

-¿Cuándo se producirá el pico de casos?

Es difícil estimarlo porque depende de varios factores. Lo que están tratando de hacer todos los países es frenar la transmisión del virus con una estrategia de «distanciamiento» (por eso las medidas que establecen el autoaislamiento, y la cancelación de eventos artísticos y reuniones deportivas) para no sobrepasar la capacidad del sistema sanitario. No es lo mismo recibir 10 casos en 10 días, que 100 casos en un día.

