Cornejo y Stevanato inauguraron una escuela en Maipú: emotivo acto que recordó al Pulga Bermejo

La Escuela Técnica CIET 4-270 Intendente Alejandro Bermejo, ubicada en Gutiérrez, Maipú, reunió al intendente Matías Stevanato y al gobernador Alfredo Cornejo además de funcionarios, y referentes políticos. Con la presencia de la familia Bermejo, el acto estuvo cargado de emotividad.

Durante su discurso, subrayó que la jornada representó un reconocimiento no solo para la familia del dirigente, sino también para toda la comunidad mendocina, al reivindicar el rol de la política y su estrecho vínculo con la educación pública.

“Es un momento muy especial, sin duda para la familia, porque es un reconocimiento que se merecía, pero también es un momento muy especial para la comunidad política de Mendoza y de la Argentina. Hoy la actividad política está muy cuestionada en el mundo, cuando en realidad es la actividad social más noble para vivir en sociedad”, expresó el mandatario.

En ese marco, Cornejo remarcó que la educación constituye la herramienta central para garantizar la igualdad real entre las personas y diferenció este concepto del igualitarismo. “Muchas ideologías hablan de igualdad, pero no hay igualdad entre las personas si no hay igualdad de oportunidades. Y nadie puede tener igualdad de oportunidades si no tiene herramientas de educación. Si no, la igualdad queda como un derecho abstracto que no sirve”, afirmó.

El Gobernador también evocó su vínculo personal con Bermejo desde la etapa de la juventud universitaria y resaltó la construcción familiar y política que compartieron a lo largo de los años. Asimismo, puso en valor las relaciones humanas que se forjan en la vida pública y que trascienden las diferencias partidarias, destacando el respeto y la lealtad entre dirigentes como pilares de la convivencia democrática.

El intendente señaló que el honor de inaugurar el establecimiento se potencia por llevar el nombre de quien consideró el mejor intendente que tuvo Maipú y expresó el deseo de que sea un ejemplo de compromiso para construir una sociedad mejor. Remarcó además que la escuela se inaugura con una gestión municipal justicialista y un gobierno provincial radical, lo que consideró “una muestra de que la sociedad pide trabajo conjunto”.

En ese sentido, recordó que “en octubre pasaron las elecciones y esa misma semana el Gobernador me convocó para que firmáramos un convenio que iba a beneficiar a miles de maipucinos por las laterales de la Ruta 7”, y remarcó que “nos pusimos a trabajar en la primera semana”.

Finalmente, agradeció a la Dirección General de Escuelas, con Tadeo García Zalazar al frente, al señalar que “el municipio hizo el edificio, pero ustedes la DGE la han equipado, y la verdad que para mí es un orgullo”. Cerró convocando a que “trabajemos en equipo, hagámoslo entre todos para que Mendoza y Maipú y nuestro país salgan adelante”, y agradeció “Alejandro por acompañarnos del cielo para poder seguir transformando en Maipú”.