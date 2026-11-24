El artículo 38 del Presupuesto 2027 fue el principal punto de discusión entre los sectores que responden al gobernador Alfredo Cornejo y al diputado nacional Luis Petri. La autorización para gestionar US$ 320 millones en financiamiento generó diferencias dentro del oficialismo, que finalmente alcanzó un entendimiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto.

Del monto previsto, US$ 120 millones se destinarían a financiar tres obras de infraestructura eléctrica: las estaciones transformadoras y líneas de alta tensión de Valle de Uco-Capiz, Mendoza Norte y el Anillo de San Rafael y General Alvear. La Provincia contempla la posibilidad de obtener créditos de organismos multilaterales, como el Banco Mundial, cuyas condiciones incluyen tasas de interés más bajas, plazos extensos y períodos de gracia. Los otros US$ 200 millones estarían orientados a un Plan de Desarrollo Productivo, mediante créditos destinados al sector privado para impulsar proyectos de transformación de la matriz productiva.

Entre los cambios acordados se incorporó una cláusula que establece que los fondos del resarcimiento que queden liberados por la obtención de créditos multilaterales deberán regresar al fideicomiso y solo podrán utilizarse para obras de infraestructura, sin posibilidad de destinarlos a gastos corrientes. Desde el sector de Petri consideraron que esta modificación aporta mayor claridad sobre el destino de los recursos. Sin embargo, esa restricción ya estaba contemplada en el decreto 587/2024, que estableció que el resarcimiento debía aplicarse exclusivamente a infraestructura provincial.

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Productivo deberá elaborarse con asesoramiento técnico de organismos bilaterales, multilaterales de crédito o sus entidades afiliadas. Una vez finalizado, tendrá que ser enviado a la Legislatura provincial para su aprobación antes de comenzar a ejecutarse. La diputada Griselda Petri defendió esta incorporación al señalar que busca garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los productores mendocinos. Con el dictamen firmado, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto.