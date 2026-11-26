Mendoza y la Región de Valparaíso volvieron a poner sobre la mesa los problemas y las oportunidades del corredor internacional Cristo Redentor. El gobernador Alfredo Cornejo y su par chileno, Rodrigo Mundaca, encabezaron este jueves la XL Reunión del Comité de Integración Paso Cristo Redentor, realizada en la Bolsa de Comercio de Mendoza, con una agenda centrada en mejorar la conectividad y reducir las demoras en el tránsito fronterizo.

Cornejo planteó la necesidad de transformar los acuerdos bilaterales en acciones concretas, con prioridades, plazos y mecanismos de seguimiento. Sostuvo que el funcionamiento del paso tiene consecuencias económicas directas para Mendoza, ya que permite a las empresas acceder a los puertos del Pacífico y constituye una vía central para el turismo y el transporte de cargas.

El mandatario también destacó el interés provincial en la iniciativa del Gobierno nacional para concesionar el Complejo Cristo Redentor, con un esquema de entre 20 y 25 años que permitiría incorporar tecnología, modernizar instalaciones y sumar servicios. A esto agregó la concesión del tramo de la Ruta 7 para tareas de mantenimiento y reparación, que quedó a cargo de una unión transitoria de empresas mendocinas.

Entre las prioridades, mencionó las mejoras de infraestructura en Horcones, la agilización de los controles fronterizos y la coordinación de protocolos para los cierres del paso. También advirtió que el crecimiento de la producción y los futuros proyectos de cobre exigirán mayor capacidad logística.

Un túnel para evitar los cierres

Mundaca, por su parte, remarcó la importancia estratégica de Valparaíso como región portuaria y su papel en el comercio terrestre entre Argentina y Chile. Advirtió sobre las consecuencias de las interrupciones del tránsito y recordó episodios en los que camiones quedaron detenidos durante 30 o 35 días.

En ese contexto, puso sobre la mesa una solución de largo plazo: la construcción de un túnel de baja altura para evitar que las condiciones climáticas interrumpan la conexión cordillerana. También propuso avanzar en proyectos ferroviarios, aeroportuarios y de electromovilidad.

La reunión incluyó comisiones de trabajo sobre transporte, turismo, infraestructura y cooperación económica. Además, se abordaron acciones de promoción turística conjunta para la temporada de verano 2026-2027 y proyectos culturales vinculados con los 210 años del Cruce de los Andes, que se conmemorarán en 2027.