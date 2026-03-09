Cornejo y Milei buscan consolidar inversiones en la “Argentina Week”

El escenario geopolítico y económico vuelve a reunir al gobernador, Alfredo Cornejo, y al presidente Javier Milei, esta vez en el corazón financiero del mundo. Ambos mandatarios coinciden en Nueva York con un objetivo compartido: captar fondos para áreas estratégicas y fortalecer el vínculo de Argentina con Wall Street.

Mendoza en el radar internacional

La relevancia de esta gira obligó a Cornejo a ausentarse del Acto Central de la Vendimia —reprogramado por mal tiempo—, una decisión que el gobernador justificó por la necesidad imperiosa de posicionar a la provincia en el nuevo esquema económico.

Cornejo fue enfático en destacar el “efecto arrastre” que genera la figura presidencial en el exterior:

“Milei tiene un reconocimiento internacional enorme, especialmente en EE. UU. Esa visibilidad es una llave para que se abran puertas que antes estaban cerradas para Mendoza”, señaló el mandatario provincial.

La agenda del Presidente para esta semana refleja sus prioridades ideológicas y económicas, repartiéndose entre Estados Unidos y Chile.

Lunes: Identidad y apoyo a Israel

Disertación en Yeshiva University: El Presidente hablará en la institución educativa judía más prestigiosa del mundo.

Gala J100 de The Algemeiner: Cerrará el día con un discurso en este evento benéfico que premia a los líderes más influyentes en la vida judía, reafirmando su alineación con Israel.

Martes: La “Argentina Week” y el salto a Chile

Cita con el capital: Reunión clave con Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, para sondear el clima de inversión.

Inauguración oficial: Lanzamiento de la “Argentina Week 2026”, evento diseñado para atraer a los principales bancos de inversión de Wall Street.

Vuelo a Santiago: Viaje nocturno hacia Chile para una cita política de alto voltaje.

Miércoles