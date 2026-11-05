Cornejo volvió a reclamar por una reforma fiscal y sentenció: “No puede tratarse de presionar a las provincias”

Este miércoles, Alfredo Cornejo volvió a reclamar una reforma fiscal integral que incluya cambios en la estructura tributaria y en el régimen de coparticipación federal. Desde Buenos Aires, el gobernador sostuvo que la Argentina necesita revisar cómo recauda y distribuye los recursos entre Nación, provincias y municipios, y advirtió que no alcanza con reducir impuestos sin establecer un esquema que garantice el financiamiento de cada jurisdicción.

El planteo lo hizo durante las XV Jornadas Iberoamericanas de Financiación Local, en Buenos Aires, donde compartió un panel sobre financiamiento local y desarrollo económico con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares; y el secretario de Política Económica de la Nación, José Luis Daza.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la necesidad de revisar tributos que, según consideró, generan distorsiones sobre la actividad económica. Entre ellos mencionó Ingresos Brutos, los impuestos a los combustibles y a los débitos y créditos bancarios.

Sin embargo, el mandatario advirtió que la discusión no puede limitarse a presionar a las provincias para que reduzcan sus impuestos sin definir cómo se compensarán esos ingresos. “El tema de Ingresos Brutos es relevante, pero tiene que ser integral. No puede tratarse de presionar a las provincias, ni en la opinión pública, sino que tiene que haber un plan detrás de sustitución de un ingreso por el otro“, sostuvo.

En esa línea, recordó el Pacto Fiscal de 2017 como un antecedente de los intentos por modificar el sistema tributario y señaló que ese proceso se interrumpió en 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández. Para Cornejo, el escenario actual representa una oportunidad para retomar el debate y avanzar con acuerdos que permitan resolver los problemas estructurales del esquema fiscal.

Las críticas a la coparticipación

La reforma que planteó Cornejo también incluye cambios en la distribución de los fondos entre los distintos niveles del Estado. En ese sentido, el gobernador cuestionó el funcionamiento del Régimen de Coparticipación Federal, del que consideró que no cumplió con los objetivos distributivos para los que fue creado.

Según su análisis, el esquema actual genera incentivos que desalientan el desarrollo del sector privado en algunas provincias y termina reproduciendo las diferencias entre jurisdicciones. “La provincia que es pobre sigue siendo pobre y la provincia que es un poco más rica sigue siendo un poco más rica“, sentenció.

En ese sentido, Cornejo recordó que Mendoza llevó esta propuesta al Consejo de Mayo, donde participó en representación de los gobernadores, y sostuvo que una reforma debe contemplar tanto la distribución de los recursos como las responsabilidades que tienen a su cargo la Nación, las provincias y los municipios.

En ese contexto, si bien valoró que el presidente Javier Milei haya abierto la discusión sobre las reformas estructurales, advirtió que el proceso requiere acuerdos que trasciendan a una gestión. “La Argentina no va a bajar su riesgo país sustantivamente si no tiene un gran acuerdo de estas reformas. No puede depender de una persona“, señaló.

La comparación con Chile y el modelo de Mendoza

Cornejo también vinculó la discusión fiscal con la estabilidad macroeconómica y las posibilidades de crecimiento. Al comparar la trayectoria de Argentina con la de Chile. “Estoy seguro de que Mendoza hubiese crecido más que Neuquén si hubiésemos tenido la estabilidad macro de Chile, pero no la tuvimos. Estuvimos en un país que tuvo mucho desorden y que todavía lo tiene“, afirmó.

Como argumento complementario, el gobernador defendió las políticas de administración provincial y aseguró que Mendoza logró reducir un 20% el gasto público real durante la última década. En ese marco, también indicó que la participación del gasto en recursos humanos pasó del 52% al 42%. Pese a esto, también aseveró que “seguimos siendo un país y provincias que tienen un gasto público alto, que tiene que bajarlo, que tiene que hacerlo más eficiente“.