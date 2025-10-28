Cornejo visitará la ampliación de la planta depuradora de San Carlos

El gobernador Alfredo Cornejo tiene previsto realizar este martes una recorrida por las obras de ampliación de la Planta Depuradora de San Carlos, un proyecto crucial que busca optimizar la gestión de los efluentes cloacales en el Valle de Uco.

Esta iniciativa de infraestructura hídrica es considerada fundamental para el desarrollo sostenible del departamento. El objetivo principal de la obra es establecer el tratamiento y la disposición final adecuados de los líquidos cloacales no solo de la Villa Cabecera de San Carlos, sino también de las importantes localidades de Eugenio Bustos y La Consulta.

La ampliación de la Planta Depuradora garantizará que una mayor cantidad de población acceda a servicios sanitarios esenciales y se minimice el impacto ambiental en la región.

La visita del mandatario provincial se da luego de la aplastante victoria electoral. El mandatario supervisará el avance de las tareas y reafirmar el compromiso del gobierno con la ejecución de proyectos de infraestructura de largo plazo en el interior mendocino.