Cornejo va a la justicia por un video fake que se viralizó en las redes sociales

Un video que circulaba por redes sociales terminó con una denuncia judicial hecha por el gobernador Alfredo Cornejo en medio de su gira por Europa, cuyas paradas son París y Londres. En las imágenes compartidas se lo ve al mandatario provincial en una salida nocturna y en el texto de la edición se indicaba que el hecho había ocurrido en la capital francesa.

La divulgación se dio en medio del debate de la reforma laboral y el mensaje apuntaba que Cornejo paseaba por Europa, con dinero de contribuyentes mientras los senadores radicales que le responden, votaban a favor de la ley resistida por los gremios pero aplaudida por las patronales.

“Hoy presenté formalmente una denuncia ante la Justicia (P. 16101/26), para que se investigue la difusión de un video manipulado con información falsa. Se trata de una difamación basada en una fake news que busca instalar un hecho que nunca ocurrió”, empezó diciendo Cornejo en redes sociales.

El video en cuestión “fue grabado en Mendoza, en un espacio abierto y habilitado. No fue en París, como maliciosamente se intenta hacer creer. Es una mentira deliberada. Mi vida privada no es materia de operaciones ni de construcciones ficticias. Y frente a la mentira organizada, respondo por la vía institucional que corresponde, la Justicia”.

“Las publicaciones, en la plataforma Instagram, difundidas por las cuentas de Mandril mendocino, Orko polentero, Ojo con el pueblo y Bien Cuyano, constituyen una manipulación intencional de la información con el objetivo de confundir y dañar. No es un error, es una acción deliberada. No podemos naturalizar que en redes sociales se inventen hechos, se alteren contextos, se utilicen herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial para fabricar noticias falsas sin consecuencias”, apuntó.

El Gobernador sostuvo que “cuando la mentira busca afectar el honor, intimidar o distorsionar la conversación pública, debe haber responsabilidad. Por eso, además de esta denuncia, vamos a impulsar una propuesta a nivel nacional para que la difusión pública y maliciosa de hechos falsos tenga sanción legal en todo el territorio argentino. La exposición política puede ser dura. La mentira organizada no debe ser parte legítima de esa exposición”.