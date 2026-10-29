Cornejo toma distancia de Milei por las PASO y pone condiciones para avanzar con su eliminación

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, evitó pronunciarse a favor de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una de las reformas electorales que impulsa el Gobierno de Javier Milei de cara a 2027. Aunque el mandatario provincial mantiene una relación de cooperación con la Casa Rosada, esta vez optó por la cautela y planteó la necesidad de evaluar las consecuencias de modificar el sistema electoral.

Las declaraciones se produjeron en Rosario, Santa Fe, donde Cornejo participó de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), junto a otros gobernadores y funcionarios nacionales.

La Argentina tiene un potencial minero enorme que durante décadas no logró desarrollar por las condiciones económicas del país. Estoy convencido de que la articulación entre Nación y las provincias mineras es fundamental para integrar a nuestras pymes y proveedores a las cadenas… pic.twitter.com/PK3o1v4pCp — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 29, 2026

“Creo que se ha hecho un mito alrededor de los costos de las elecciones, peor es elegir mal, pero creo que hay que estudiar bien cuáles serían los beneficios y allí trabajar eso“, sostuvo el mandatario mendocino al ser consultado sobre la posibilidad de suspender o eliminar las primarias.

Las PASO, entre la reforma electoral y la negociación política

La postura de Cornejo adquiere relevancia en un escenario en el que el oficialismo nacional busca reunir los apoyos necesarios en el Congreso para modificar el calendario electoral.

El gobernador recordó que en 2025 acompañó la suspensión de las PASO nacionales, pero esta vez evitó anticipar una definición. Para fundamentar su posición, diferenció la experiencia de Mendoza de lo ocurrido a nivel nacional.

Según explicó, las primarias provinciales, implementadas desde 2015, permitieron canalizar competencias internas dentro de los partidos políticos, mientras que en las elecciones presidenciales nacionales no siempre existieron disputas reales entre precandidatos.

La discusión, sin embargo, no se limita a los costos electorales. También se vincula con el armado de las alianzas para 2027, particularmente en Mendoza, donde el radicalismo y La Libertad Avanza deberán definir cómo competirán por la Gobernación.

En ese contexto, distintas versiones periodísticas señalaron que el respaldo de Cornejo a la suspensión de las PASO podría formar parte de una negociación más amplia con el oficialismo nacional, que incluiría la posibilidad de que los libertarios no presenten un candidato propio a gobernador. Hasta el momento, no existe un acuerdo confirmado públicamente.