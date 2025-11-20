Search
Cornejo se refirió al “pésimo momento” del fútbol argentino en medio del descenso del Tomba

El eje central de la crítica del mandatario fue la alteración de las normativas de descenso implementada el año pasado.

El gobernador, Alfredo Cornejo, aprovechó su participación en el programa “Gestión para el desarrollo” en Buenos Aires para expresar su fuerte preocupación por la mala organización del fútbol argentino y su impacto directo en la reciente pérdida de categoría del club Godoy Cruz Antonio Tomba.

Cornejo, reconocido hincha del “Tomba”, aseguró que la modificación en el sistema de descensos fue la causa determinante de la situación del equipo mendocino, según señalo Diario El Sol.

Críticas

El eje central de la crítica del mandatario fue la alteración de las normativas de descenso implementada el año pasado, que, según afirmó, tuvo un objetivo muy específico:

“Si se hubiese jugado por promedio, Godoy Cruz no se habría ido al descenso,” aseveró el Gobernador.

Cornejo enfatizó que la forma de calcular la permanencia fue cambiada de manera retroactiva para, supuestamente, beneficiar a un club en particular que tendría afinidad con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El cambio consistió en aplicar un promedio anual diferente al sistema histórico, alterando de forma abrupta “las reglas del juego” a mitad del camino.

Mal momento

Más allá del caso de Godoy Cruz, Cornejo amplió su crítica para describir el contexto general del fútbol argentino, al que calificó de atravesar un “pésimo momento” que, a su juicio, suele quedar eclipsado por los triunfos de la Selección Nacional.

“Lo concreto es que cambiaron las reglas de juego y Godoy Cruz no se hubiese ido”, concluyó, señalando que la inestabilidad normativa genera un entorno perjudicial para todos los clubes y para el desarrollo serio del fútbol nacional.

