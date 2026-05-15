Cornejo se mostró con uno de sus candidatos en Junín

El gobernador Alfredo Cornejo, inauguró este jueves la nueva escuela Francisco Domínguez en Junín junto al ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, uno de los dirigentes que aparece en la carrera por la sucesión provincial en 2027.

Durante el acto, que compartió con el intendente de Junín, Mario Abed, Cornejo destacó la rapidez de ejecución de la obra y el perfil técnico de la institución, que contará con orientación en Programación y Robótica. “En Mendoza construimos la escuela Francisco Domínguez en Junín en solo seis meses y hoy la estamos inaugurando, sumando una orientación técnica en Programación y Robótica que prepara a nuestros jóvenes para el futuro y el mundo del trabajo”, sostuvo el mandatario.

La escuela fue levantada mediante un sistema constructivo innovador y cuenta con más de 2.500 metros cuadrados cubiertos. El edificio incorpora aulas, talleres, laboratorio, espacios digitales y un esquema de energía sustentable.

En ese marco, Alfredo Cornejo remarcó que la educación continúa siendo uno de los ejes prioritarios de su gestión. “Queremos a todos los chicos en la escuela, es una prioridad y nos estamos ocupando de eso”, afirmó.

Además, el Gobernador recordó el compromiso asumido por el Ejecutivo provincial en materia de infraestructura escolar. “Prometimos 30 escuelas, llevamos 18 y seguimos trabajando para dar todos los días un paso adelante”, señaló.

La presencia de Tadeo García Zalazar en la inauguración volvió a mostrar al ministro de Educación como una de las figuras con mayor proyección dentro del oficialismo mendocino. El funcionario viene trabajando en posicionarse en la gestión provincial luego de anunciar que quería competir en el 2027.