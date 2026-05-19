Cornejo respaldó el proyecto legislativo que busca desalojos más rápidos en casas del IPV con deudas

El gobernador Alfredo Cornejo respaldó este lunes el proyecto de ley impulsado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para acelerar la recuperación de viviendas sociales ocupadas de manera irregular. El anuncio se realizó durante la entrega de 48 casas en San Martín, acto que compartió junto al intendente Raúl Rufeil y funcionarios provinciales. La iniciativa apunta a reducir los tiempos judiciales y permitir desalojos más rápidos en casos de falta de pago, alquiler ilegal o ventas informales de propiedades adjudicadas por el Estado.

Durante su discurso, Cornejo aseguró que existen viviendas sociales que actualmente son alquiladas mediante plataformas temporarias o transferidas sin escrituración formal. “Queremos recuperar aquellas viviendas que hoy se usan de manera irregular”, sostuvo el mandatario provincial, quien además remarcó que las casas recuperadas serán reasignadas a familias mendocinas que realmente necesiten acceder a un hogar. El proyecto propone implementar un mecanismo “sumario, rápido y expedito” para agilizar las desadjudicaciones.

En paralelo, el Gobernador aprovechó la entrega de viviendas para destacar el rol que cumple Mendoza en materia habitacional. Según indicó, la provincia continúa sosteniendo programas de construcción de casas sociales pese a la ausencia de financiamiento nacional (algo que años atrás era habitual a través de distintos planes federales). “Prácticamente somos la única provincia del país que sigue construyendo vivienda social y viviendas para sectores trabajadores”, afirmó. Las 48 unidades entregadas fueron construidas mediante el programa Mendoza Construye Línea 1 con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos.

Las viviendas cuentan con 60 metros cuadrados cubiertos, dos dormitorios, cocina, estar comedor y servicios básicos (incluido gas envasado). Además, desde el municipio se ejecutaron mejoras de infraestructura urbana para acompañar el desarrollo del barrio. Entre 2015 y 2026, el departamento de San Martín alcanzó 1.045 viviendas entregadas y 752 mejoramientos habitacionales, consolidando una de las políticas públicas más sostenidas de la provincia en materia de acceso a la casa propia.

Por su parte, Rufeil destacó el impacto social del proyecto y puso el foco en la importancia de fortalecer las zonas rurales del departamento. “La satisfacción es doble porque estas viviendas se entregan en una zona rural y productiva”, expresó el intendente, quien además pidió a las familias adjudicatarias mantener el pago de las cuotas para sostener el sistema y permitir que más mendocinos puedan acceder a una vivienda en el futuro.