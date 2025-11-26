Search
Reunión

Cornejo representa a las provincia en una nueva reunión del Consejo de Mayo

El Gobierno nacional busca acordar un paquete de reformas.

El Gobierno nacional apura sus gestiones políticas de cara a la elaboración del paquete de reformas estructurales y la definición del Presupuesto 2026. Este esfuerzo se desarrolla en un ambiente de considerable hermetismo y preocupación interna generada por las recientes filtraciones a la prensa.

En este contexto, el Ministerio del Interior convocó a un nuevo encuentro del Consejo de Mayo en el Salón de los Escudos. La reunión contará con la presencia de figuras clave del ámbito político, legislativo y económico, entre ellos el gobernador Alfredo Cornejo en representación de las provincias.

  • Ejecutivo: Federico Sturzenegger.
  • Provincias: Alfredo Cornejo.
  • Senado: Carolina Losada.
  • Diputados: Cristian Ritondo.
  • Sector Gremial: Gerardo Martínez (UOCRA).
  • Sector Industrial: Martín Rappallini (UIA).

El ministro del Interior, Diego Santilli, se consolida como la figura central en la coordinación del diálogo con los gobernadores. En estas mesas se perfilará el alcance de las reformas que podrían discutirse en futuras rondas de negociación. De hecho, en la Casa Rosada existe una inquietud palpable por las filtraciones de las últimas semanas, un malestar que llevó a las autoridades a evaluar la posibilidad de suspender las próximas citas.

Hasta el martes por la tarde, los miembros del Consejo no habían recibido los borradores finales de las reformas que se les habían prometido, mencionándose de manera imprecisa que la entrega se concretaría “entre el martes y el miércoles”.

Paralelamente a las reuniones del Consejo, el asesor presidencial Santiago Caputo mantuvo su encuentro semanal con miembros del equipo económico y legal, incluyendo a Luis Caputo (Economía), Julio Cordero (Trabajo), Juan Pazo (ARCA), Carlos Guberman (Hacienda) y Sturzenegger. Si bien estas instancias buscan avanzar en los aspectos técnicos, también se han visto afectadas por la difusión de información.

Según el cronograma político y legislativo trazado por la Presidencia, el Gobierno aspira a que durante el mes de diciembre se aborden el Presupuesto 2026 y la modificación de la Ley de Glaciares. En contraste, los cambios de mayor envergadura, como las reformas del Código Penal, la impositiva y la penal, serían aplazados hasta febrero.

