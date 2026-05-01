Cornejo reivindicó la cultura del trabajo y el orden de su gestión en la asamblea legislativa

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, el gobernador Alfredo Cornejo brindó su penúltimo discurso ante la Asamblea Legislativa con un mensaje centrado en la recuperación del sector privado y la sostenibilidad de las capacidades estatales. Durante su alocución, el mandatario destacó que “donde hay alguien trabajando, hay una parte de Mendoza en marcha”, subrayando que la sociedad se proyecta sobre el valor del trabajo, un elemento que definió como parte del “corazón de nuestra cultura”.

El compromiso con el esfuerzo y la inversión

Cornejo expresó el agradecimiento y el compromiso de su gestión para lograr que el esfuerzo de los ciudadanos cuente con reglas claras. En este sentido, enfatizó la necesidad de establecer un contexto de “racionalidad económica” no solo en la provincia, sino en todo el país, como requisito indispensable para la creación de empleo.

Entre los puntos principales de su discurso para el crecimiento provincial, el gobernador resaltó:

Recuperación del sector privado: La necesidad de que el ámbito privado recupere su capacidad de decisión y que vuelva la inversión.

Oportunidades reales: El objetivo de abrir canales concretos de crecimiento en Mendoza.

El ciudadano como eje: Subrayó que el esfuerzo de la gente no puede ser tratado como una variable más, sino que debe ser el “punto de partida de cada decisión que se toma”.



El mandatario no esquivó la realidad del tejido social, al cual describió como “fragilizado por décadas de crisis recurrentes”, reconociendo que las tensiones de la transición hacia una nueva economía impactan fuertemente en la población.

A pesar de este escenario complejo para las provincias, Cornejo aseguró que Mendoza ha logrado sostener y ampliar las capacidades estatales. “Estamos asumiendo gastos y responsabilidades que años atrás recaían sobre el Gobierno Nacional”, afirmó.

Finalmente, señaló que el orden del Estado es la herramienta clave para ejecutar “políticas anticíclicas” que funcionen como motores para impulsar el crecimiento económico regional.