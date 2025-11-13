Cornejo recibirá a Santilli que trae su estrategia federal a Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo regresó de su viaje internacional, que lo llevó a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y Burdeos (Francia), donde asistió a la cumbre de las Grandes Capitales del Vino. Su agenda local se reanuda con la visita del flamante ministro del Interior, Diego Santilli, programada para este viernes 14.

Apenas aterrizó, Cornejo se dedicó a monitorear la evolución del tratamiento del Presupuesto 2026. La Cámara de Diputados finalmente le dio media sanción anoche con un amplio respaldo, logrando una aprobación casi unánime.

La actividad central del viernes será la recepción de Diego Santilli. Santilli, cuya trayectoria se asocia al PRO y que fue candidato por La Libertad Avanza en las últimas elecciones de octubre, fue designado por el presidente Javier Milei para liderar el Ministerio del Interior.

Esta visita se enmarca en la nueva estrategia federal impulsada por el Ejecutivo Nacional: priorizar encuentros con los mandatarios provinciales en sus respectivas jurisdicciones, algo que los funcionarios nacionales no han realizado de manera sistemática. Este acercamiento es clave, especialmente en el contexto de las inminentes sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, donde se debatirá el proyecto de ley de gastos para el próximo año.

La agenda del ministro Santilli se inició este jueves con una reunión en Casa Rosada junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a quien el oficialismo considera un aliado fundamental en el Congreso. Tras su paso por Mendoza, la gira continuará el sábado en Neuquén, donde se reunirá con el gobernador Rolando Figueroa.

El Presupuesto 2026 será el primero que la administración Milei impulse en el Congreso, ya que hasta ahora ha gestionado el país con la reconducción del presupuesto 2023, el último sancionado bajo la presidencia de Alberto Fernández. Esta decisión previa de reconducir el presupuesto le había permitido al Gobierno reasignar partidas en un contexto de inflación y condiciones económicas muy distintas a las de aquel momento. Pese a que el Gobierno nacional aún no posee mayoría en el Congreso, el respaldo de gobernadores aliados es fundamental para asegurar la aprobación de sus leyes prioritarias.