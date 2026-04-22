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Cornejo recibió a un importante organismo para hablar sobre minería

Alfredo Cornejo recibió a emisarios de la Cámara de Comercio Argentina en Australia Occidental. Buscan alianzas e intercambio para seguir explotando la minería en Mendoza.

El gobernador Alfredo Cornejo, mantuvo un encuentro con Diego Belazategui, vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentina en Australia Occidental, con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta orientada al desarrollo del sector minero en la provincia.

Según expresó el mandatario, la reunión permitió tomar como referencia el modelo de Australia Occidental, una región con amplia trayectoria en la actividad y más de mil minas en producción. En ese sentido, Cornejo destacó la importancia de generar vínculos estratégicos que faciliten el intercambio de información y conocimientos.

Alfredo Cornejo señaló que, junto al equipo del Ministerio, se trabajó en la definición de próximos pasos de cooperación. La iniciativa busca fortalecer la integración con actores internacionales y promover oportunidades que impulsen el crecimiento económico de Mendoza.

En su mensaje, Cornejo remarcó la necesidad de aprender de experiencias consolidadas a nivel global para desarrollar el potencial de la minería local. Además, subrayó que este tipo de alianzas contribuyen a posicionar a la provincia en un sector clave para la generación de empleo e inversiones.

El acercamiento con representantes de Australia Occidental se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno provincial para diversificar la matriz productiva y consolidar al como uno de los motores del desarrollo mendocino.

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