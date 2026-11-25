Mendoza busca trasladar al aceite de oliva una estrategia de posicionamiento internacional que ya desarrolló con el vino. En ese marco, Alfredo Cornejo recibió este miércoles al gobernador de la región croata de Istria, Boris Miletić, para avanzar en una agenda de cooperación vinculada con la olivicultura, la gastronomía y el turismo.

El encuentro se realizó durante las Jornadas Internacionales del Olivo y el Turismo, que reúnen a referentes de distintos destinos productores. Miletić llegó acompañado por Ezio Pinzan, responsable del área de Agricultura de su gobierno.

Uno de los principales objetivos de la agenda es la conformación de la Alianza Internacional de Oleoturismo, cuya acta constitutiva se firmará este jueves 26 de noviembre en Mendoza. La iniciativa reunirá a representantes de Argentina, Croacia, Turquía, Portugal, Italia y España, con el respaldo del Consejo Oleícola Internacional.

La propuesta apunta a conectar territorios con tradición olivícola para intercambiar experiencias, desarrollar proyectos conjuntos y promover una modalidad turística que combina producción, gastronomía, cultura y paisaje.

El modelo de Istria como referencia

La región croata aparece como un socio de interés por su experiencia en la integración entre producción y turismo. Istria recibe alrededor de cinco millones de visitantes por año y cuenta con una oferta gastronómica reconocida, además de aceites de oliva premiados internacionalmente.

Durante la reunión, Miletić destacó el peso del turismo en la economía regional y la importancia de apostar por propuestas de calidad para competir en los mercados internacionales.

Para Mendoza, el desafío es sumar valor a su producción olivícola mediante recorridos por fincas, olivares y almazaras. La intención oficial es replicar parte del camino del enoturismo, que convirtió al vino en uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

La firma de la alianza permitirá formalizar un espacio de cooperación internacional. El objetivo será compartir experiencias y construir proyectos que ayuden a posicionar el aceite de oliva como otro atractivo de la identidad productiva y turística mendocina.