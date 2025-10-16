Cornejo promulgó la ley para agilizar juicios y extender el horario de las audiencias vespertinas

El Gobierno promulgó la Ley N.º 9666 introduce la obligatoriedad para el Poder Judicial, particularmente en el fuero Penal, de incrementar la cantidad de audiencias vespertinas. El propósito fundamental de esta medida es acelerar los juicios y garantizar una resolución más pronta de las causas, aprovechando el horario de la tarde que, según se ha observado, muestra una baja o nula utilización de las salas.

Mediante el decreto N.º 2193, el gobernador Alfredo Cornejo puso en vigencia la nueva normativa, que reforma las Leyes N.º 6730, N.º 8008 y N.º 9040 con el objetivo de modernizar y optimizar el fuero penal. La iniciativa busca ampliar la disponibilidad de espacios para audiencias, mejorar la organización de la agenda penal y alcanzar un equilibrio en la carga de trabajo entre jueces, ayudantes fiscales y codefensores.

Uno de los cambios esenciales de la nueva ley es la extensión del horario para las audiencias penales, que ahora podrán realizarse hasta las 19. La necesidad de esta ampliación se fundamenta en estadísticas de la Suprema Corte de Justicia de 2023 y 2024: de un total de 45.500 audiencias, el 86% se concentró en la mañana y ninguna se concretó después de las 18:00, evidenciando una notable capacidad ociosa en las tardes. De hecho, los datos precisan que solo un 2% de las 45.482 audiencias se realizó a las 17:00, lo que el Gobierno provincial calificó como una situación de “la Justicia duerme la siesta”, según señala diario MDZ.

La reforma también aborda la desproporcionalidad en el ingreso de causas y la carga laboral: en 2023, los Tribunales Penales Colegiados recibieron 1.871 causas, mientras que los Juzgados Penales Colegiados tramitaron cerca de 20.000 (19.923). Para corregir esto y acelerar la resolución, la ley amplía la competencia de los Tribunales para que intervengan en los debates correccionales (estimados en unas 4.000 audiencias anuales), que hasta ahora eran manejados por los Jueces de Juzgado Penal Colegiado.

Otro pilar de la reforma es la ampliación de la participación de los operadores judiciales, al potenciar el rol de los ayudantes fiscales y de los codefensores en los debates orales. Esta medida busca multiplicar la capacidad operativa de un sistema que actualmente se encuentra sobrecargado, además de garantizar el normal desarrollo de los juicios en un plazo razonable para los ciudadanos.

Además, la normativa incluye la reorganización de la oficina de audiencias para optimizar la asignación de turnos, lo que debería contribuir a reducir las reprogramaciones y postergaciones, y a descomprimir la agenda matutina. La ley también establece la elección anual de un representante titular y uno suplente por los Colegios de Jueces de cada circunscripción, quienes tendrán la tarea de informar a la Sala Administrativa sobre las dificultades operativas y elaborar un informe anual sobre los resultados de la actividad jurisdiccional.