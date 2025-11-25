Cornejo participará de la reunión del Consejo de Mayo donde se tratará la reforma laboral

El presidente Javier Milei reanuda su agenda oficial este martes. A las 11 de la mañana, en el Salón Blanco de Casa Rosada, encabezará una ceremonia de entrega de sables a integrantes de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, al mediodía, el mandatario recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien se encuentra de gira por el continente. El funcionario israelí, cercano a Benjamín Netanyahu, también visitará el Palacio San Martín, donde se reunirá con su par, Pablo Quirno, y tendrá encuentros con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

Aunque se había anunciado una reunión de Gabinete para el martes, Presidencia confirmó que el encuentro se trasladará al miércoles. Será la primera sesión de Gabinete encabezada por el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También asistirán por primera vez Carlos Presti y Alejandra Monteoliva, quien sucederá a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

Nuevo Encuentro del Consejo de Mayo

El Consejo de Mayo tendrá un nuevo encuentro este miércoles, previo al envío al Congreso del paquete legislativo que conforma el Pacto de Mayo. Este encuentro se da con cambios en la coordinación, ya que Manuel Adorni debutará reemplazando a Guillermo Francos, un movimiento que el Gobierno busca utilizar para imprimir mayor velocidad a las discusiones.

El tema central será la reforma laboral, que el Ejecutivo ha rebautizado como “modernización laboral” y que es vista como una de las piezas clave del conjunto de proyectos que Milei desea despachar en diciembre. Sin embargo, el clima no es de total armonía, ya que varios miembros del Consejo aseguran que aún no han recibido un borrador consolidado del capítulo laboral, lo que reduce el margen para el análisis técnico.

En la mesa de diálogo participan Federico Sturzenegger por el Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo en representación de las provincias; Carolina Losada y Cristian Ritondo por el Congreso; Gerardo Martínez por los sindicatos; y Martín Rappallini por el sector empresarial. La principal tensión proviene del lado gremial: Martínez, referente de la UOCRA, expresó que la CGT mantiene reparos sobre los artículos de flexibilización y teme que la Casa Rosada defina el texto final de manera unilateral.

Adorni busca imponer un ritmo diferente. Además de liderar la sesión del Consejo, convocó a una reunión ampliada con ministros para el mismo miércoles, con el fin de revisar carpeta por carpeta el avance del paquete de reformas. Este gesto busca señalar el inicio de una fase de ejecución más directa.

A pesar de que el Gobierno promete públicamente que considerará los aportes del Consejo, fuentes internas reconocen que la redacción final será una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo. Este hecho alimenta la inquietud entre los consejeros, quienes insisten en la necesidad de revisar el articulado completo antes de que se dé por finalizado el proceso consultivo.