Cornejo minimizó el paro de la CGT en Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo marcó una clara distancia entre el escenario nacional y el provincial respecto a la jornada de paro general convocada por la CGT. Durante la entrega de viviendas en Guaymallén, el mandatario aseguró que la medida de fuerza casi no tuvo repercusión en Mendoza, destacando el funcionamiento normal del transporte público como factor determinante, según señala diario Los Andes.

“El reporte que recibimos tanto del ámbito público como privado es que el paro no tuvo acatamiento aquí”, afirmó Cornejo, contrastando la situación local con la “postal” de parálisis que se observó en Buenos Aires.

Críticas a la conducción sindical nacional

Más allá de la falta de adhesión local, el gobernador lanzó duras acusaciones contra la cúpula de la CGT a nivel país. Cornejo calificó la gestión de Alberto Fernández como la peor desde el retorno a la democracia y cuestionó la inacción sindical durante ese período.

“Es una conducta negativa de la CGT nacional: negarse y negociar por abajo, no a cara descubierta”, sentenció el mandatario.

En contrapartida, elogió la postura de los gremios locales, definiendo la relación con el gobierno provincial como basada en la colaboración y la transparencia, donde lo que se plantea en privado coincide con lo expresado públicamente.

El foco en la reforma laboral

Finalmente, Cornejo se refirió a la media sanción en el Senado sobre las licencias por enfermedad, calificándola de “error”. Señaló que la CGT utilizó esta fisura legislativa para justificar la convocatoria al paro.

A pesar de que los senadores de su propio espacio político (Juri y Suárez) respaldaron la norma, el gobernador instó a la Cámara de Diputados a corregir la redacción, enfatizando que dicha cláusula no formaba parte de los objetivos originales del Consejo de Mayo.