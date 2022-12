El brindis de fin de año del radicalismo en San Carlos contó con la presencia de militantes, funcionarios y vecinos. Alfredo Cornejo llevó un mensaje de unión, pero también aceptó que pueden darse diferentes escenarios de cara al 2023.

El 2023 viene con elecciones de cargos Ejecutivos y Legislativos, y si bien el panorama parece llevarse a cabo en un futuro a mediano plazo, el cronograma electoral empezará en el cuarto mes del año en algunas zonas. Todo depende de si los departamentos deciden desdoblar sus elecciones o acompañar las elecciones provinciales y nacionales.

Funcionarios y vecinos en brindis UCR San Carlos

En este panorama, Alfredo Cornejo se reunión con su militancia. Se mostró cauto en cuanto a los movimientos que realizará el partido a nivel local, pero dio algunos indicios claves.

«En la provincia aspiramos a ratificar el rumbo en las competencias que Mendoza tiene sostenemos que en estos seis años y algo casi siete que estamos administrando la provincia. Todos los servicios provinciales están mejor de lo que estaban hace siete años atrás pero no estamos conformes, somos los principales

críticos o autocríticos de las cosas que faltan; y en materia municipal aspiramos a mantener nuestro acuerdo con el frente renovador o el partido Unión popular que este que es nuestro Aliado en San Carlos que está administrando el municipio» dijo Alfredo Cornejo.

«Aspiramos a mantenerlo, esperamos que la estrategia de la convocatoria sea elecciones en el mismo día de la elección provincial. En principio el gobierno de la provincia va a convocar en en base a la Ley que rige desde el gobierno desde mi gobierno que que quedó. Si cumple la Constitución que dice fecha fija por ley por primera vez hay una fecha fija por ley y es en septiembre la generales y en junio las primarias abiertas simultáneas y obligatorias» sentenció.

¿Y si los municipios comandados por el Frente Cambia Mendoza desdoblan?

Cornejo remarcó que «el plan A» es que los municipios que integran el Frente no desdoblen, pero si sucede lo contrario y desdoblan dijo tener «Un plan B». En referencia a esto expresó «nosotros pretendemos que la administración del frente Cambia Mendoza de nuestros aliados en la provincia, en el departamento convoque elecciones el mismo día. Si eso no pasa, tenemos figuras para ofrecer. Las PASO es una forma de dirimir eso, es decir si el radicalismo San Carlos tiene un candidato, que ya tiene alguna figura que podrían competir ¿Por qué no competir en una elección primaria? eso está abierto.

En la reunión además, se hablaron temas de índole nacional y provincial, enmarcados en la crisis inflacionaria del país. Alfredo confirmó sus deseos de ser candidato a Gobernador, aunque remarcó que es una decisión que se toma en conjunto y que aún no hay definiciones.