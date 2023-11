Cornejo insistió en la fiscalización de las elecciones y explicó por qué no revelará su voto

El gobernador electo y senador nacional, Alfredo Cornejo, en declaraciones televisivas se refirió al balotaje del próximo 19 de noviembre y explicó por qué no revela a quién votará.

“No puedo pedir el voto públicamente porque de los dos que quedaron en la góndola, no tengo la confianza en ellos. No tengo la confianza para involucrarme, mi voto es como ciudadano, no como gobernador”, explicó.

Además, Cornejo adelantó que “probablemente lo mantenga en secreto” su sufragio en el balotaje.

“No es relevante lo que vote yo, lo importante es cuidar el comicio y el que gane no sea por fraude”, insistió el futuro mandatario y adelantó que su voto es como ciudadano.

Por otra parte, señaló que quien se incline por el libertario Javier Milei, como fue el caso de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, no debe generar una ruptura en Juntos por el Cambio.

“Ni (Gerardo) Morales ni yo ni nadie dice quién está en Juntos por el Cambio”, añadió Cornejo.

Pero más allá de eso, el legislador nacional insistió en la fiscalización que debe realizar su espacio para evitar el fraude electoral.

“Lo único que evita cualquier fraude es que en cada mesa haya un fiscal de Juntos por el Cambio que fiscalice. Hay que fiscalizar fundamentalmente en lugares donde el kirchnerismo y el peso del Estado está siempre tentado a hacer fraude”.