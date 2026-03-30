Cornejo entregó viviendas en San Martín: “La buena administración permite sostener e incrementar este tipo de inversiones”

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la entrega de 38 viviendas correspondientes al barrio Loteo Yabor de San Martín.

Estuvieron presentes en el acto de entrega el intendente de San Martín, Raúl Rufeil; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui; el presidente del IPV, Gustavo Cantero, autoridades provinciales, municipales y familiares de los adjudicatarios.

Durante el acto, las autoridades hicieron entrega de las llaves y carpetas a los adjudicatarios, quienes accedieron a su hogar a través del programa IPV Mi Casa. Esta operatoria permite a las familias cumplir el sueño de la casa propia mediante un esquema de financiamiento accesible, consolidando un modelo que combina inversión pública, planificación urbana y participación de los beneficiarios.

El gobernador destacó la continuidad de la política habitacional de la Provincia y el esfuerzo sostenido para dar respuestas en un contexto económico complejo.

Durante su discurso, el mandatario explicó que cada entrega de viviendas implica también un ejercicio de rendición de cuentas. “Siempre que tenemos la oportunidad de entregar viviendas me veo en la obligación de hablarles no solo a los adjudicatarios, sino también a quienes están esperando”, sostuvo, y remarcó que el objetivo es explicar “lo trabajoso que es acceder a la vivienda propia”.

Cornejo señaló que, pese a las dificultades, la Provincia mantiene un ritmo constante de ejecución de obras habitacionales en distintos puntos del territorio, con entregas semanales que varían en cantidad según el desarrollo de los proyectos. En ese marco, subrayó que Mendoza ha sostenido la obra pública incluso en un escenario nacional adverso.

En ese sentido, el Gobernador planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema más amplio de acceso a la vivienda. “Nosotros soñamos con un país normal, donde la gente pueda ir a un banco, sacar un crédito hipotecario y pagarlo en 30 o 40 años con cuotas razonables”, expresó, y advirtió que “la Argentina no lo ha sido y todavía no lo es”.

Asimismo, puso en valor el esfuerzo de las familias adjudicatarias, quienes debieron realizar aportes económicos significativos para acceder a sus viviendas. “Han puesto alrededor del 10% del valor de la casa, entre 7 y 9 millones de pesos, lo que muestra un compromiso concreto”, afirmó, destacando el modelo de financiamiento compartido.

El mandatario también remarcó que este tipo de operatorias se mantendrán mientras el contexto económico no permita una mayor participación del sistema financiero. “Vamos a seguir con estos programas hasta que el crédito hipotecario vuelva a ser accesible y cuando eso ocurra, nos enfocaremos en la vivienda social pura”, explicó.

A su vez, Cornejo destacó el rol de los municipios y organizaciones que colaboran con terrenos urbanizados para facilitar el desarrollo de nuevos barrios. “Cuando hay compromiso local con infraestructura y servicios, se nos facilita mucho avanzar con estas soluciones habitacionales”, señaló, al tiempo que valoró especialmente el trabajo conjunto con el municipio anfitrión.

Finalmente, el mandatario hizo referencia al contexto económico nacional y su impacto en la política habitacional. “El país está cambiando su forma de organizar la economía, a veces de manera dolorosa, pero necesaria para generar crédito”, indicó, y concluyó que “la buena administración permite sostener e incrementar este tipo de inversiones”, felicitando a las familias adjudicatarias por el logro alcanzado.

Por su parte, el intendente de San Martín destacó el trabajo conjunto con la Provincia para sostener la política habitacional en el departamento.

En ese marco, Rufeil expresó su reconocimiento al Gobierno provincial y al IPV. “Quiero agradecer al Gobierno de Mendoza y al Instituto Provincial de la Vivienda por estas 38 viviendas que vamos a entregar, y felicitar a cada uno de los adjudicatarios”, señaló, al tiempo que remarcó que “no es solamente una casa, sino el lugar donde se va a forjar un hogar y desarrollar proyectos de vida”.