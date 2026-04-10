Cornejo entregó casas en Rivadavia: Mansur no estuvo en el acto

El gobernador Alfredo Cornejo entregó viviendas en Rivadavia, puntualmente en el barrio Loteo Estrada. Los 20 adjudicatarios y sus familias, recibieron las llaves y las carpetas correspondientes a sus nuevos hogares. Hubo fuerte presencia radical en el acto, pero estuvo ausente el intendente, Ricardo Mansur. No es la primera vez que no asiste a actos oficiales del Gobierno.

“En cada entrega le hablamos primero a las familias que reciben su casa, pero también a quienes están en lista de espera, que sabemos que son muchísimos. Estas instancias nos permiten explicar cómo funciona el sistema público de construcción de viviendas y cómo debería ser, en condiciones normales, el acceso a la vivienda”, afirmó Cornejo.

El Gobernador señaló que, en la mayoría de los países, el acceso a la vivienda se realiza a través del crédito hipotecario, un instrumento que en Argentina se ha reducido significativamente en las últimas décadas. “En cualquier país, la vivienda se obtiene con un crédito hipotecario: el trabajador va a un banco, recibe un préstamo y lo paga en 30 o 40 años. En la Argentina ese sistema prácticamente ha desaparecido. El país no crece hace casi dos décadas y eso ha limitado enormemente el acceso al crédito”, dijo.

En ese contexto, explicó que las operatorias del IPV funcionan hoy como una alternativa subsidiada, que igualmente requiere un esfuerzo importante por parte de los adjudicatarios. “El crédito que otorga el IPV es subsidiado, pero también exige un esfuerzo de las familias. En este caso se pidió un aporte inicial cercano a ocho millones de pesos. Sabemos que no es fácil reunir ese monto, por eso valoramos mucho el compromiso de quienes hacen ese esfuerzo para acceder a su casa”.

El mandatario remarcó que la continuidad de la política habitacional provincial se sostiene gracias a una administración ordenada de los recursos y al cumplimiento de las obligaciones por parte de los beneficiarios. “En Mendoza no hemos dejado de construir viviendas. Todas las semanas estamos entregando casas en distintos puntos de la provincia: 20 en un lugar, 12 en otro, 110 en otro. Lo hacemos porque administramos bien los recursos y porque las familias también cumplen con el pago de sus cuotas”.