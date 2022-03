El radicalismo presentó sus nuevas autoridades en San Carlos y mostró la intención de hacer crecer su presencia en el departamento. Alfredo Cornejo y Tadeo García Salazar «refrescaron la memoria de los militantes» y también emitieron duras críticas al Gobierno Nacional.

Ocurrió este 24 de marzo, en La Consulta, lugar en el que se vivió el acto que marcó un hecho sin precedentes, ya que Silvia Cornejo se convirtió en la primera mujer en liderar la UCR de San Carlos.

Sin embargo la presencia de Alfredo Cornejo y Tadeo García Salazar le dieron otra tónica al acto local, ya que allí mencionaron hechos históricos y elevaron duras críticas al Gobierno Nacional hablaron sobre la militancia, los derechos humanos y la importancia de la UCR en la recuperación de derechos tras la última dictadura militar que vio su final un 24 de marzo de 1983 con la vuelta de la democracia con Raúl Alfonsín como primer presidente democrático tras, quizás, el periodo más oscuro de la historia de nuestro país.

Durante sus momentos de presentación ambos dejaron mensajes «para el pueblo sobre la importancia de militar de forma responsable y sin crear relatos ficticios para que se pueda reconocer el rol verdadero del partido y más aún en fechas como lo es el 24 de marzo».

«El kirchnerismo lo que hizo fue poner feriado al 24 de marzo»

Cornejo comenzó hablando de estos relatos, y dijo lo siguiente: “hoy viralizamos desde el radicalismo, la imagen de Sábato que presidia la CONADEP entregándole el informe al presidente Raúl Alfonsín (…) en el relato kirchnerista parece que la pelea por los derechos humanos la hicieron ellos y el peronismo en particular, y que ningún radical, de izquierda o liberal sufrió ninguna violación a los derechos humanos, los desaparecidos o muertos en ese proceso eran todos peronistas, la verdad que así no se construye (…)

¿Y qué hicieron por los derechos humanos? el kirchnerismo lo que hizo fue poner ese feriado el 24 de marzo, pero la verdad quien mandó a la junta militar a juicio fue Alfonsín y el gobierno radical, estos tuvieron la dedicación y la valentía de hacerlo (…) pasado el tiempo ir y sacar la foto de Videla de una instalación militar es facilísimo, era difícil hacerlo cuando Alfonsín estaba en el gobierno, pero resulta que ellos son los campeones de los derechos humanos”.

Tadeo García Salazar sobre el 24 de marzo

Por su parte, el actual intendente de Godoy Cruz, reconoció la importancia de la UCR a nivel provincial y nacional y criticó el relato kirchnerista del 24 de marzo, así lo decía: “el radicalismo lo que tiene a nivel nacional es un protagonismo que no es casualidad sino causalidad, ese protagonismo a nivel nacional tiene que ver con qué las banderas del partido hoy más que nunca representan valores republicanos, valores que buscan que la gente logré un progreso social. Y estos valores republicanos ante gobiernos populistas, como el que vivimos en este momento, se ponen en jaque todo el tiempo (…)

Hay que ir remarcando, sobre todo a las nuevas generaciones que la bandera de los derechos humanos es una bandera que está vigente por Raúl Alfonsín, un presidente que creo la CONADEP y constituyó el primer gobierno democrático luego de la dictadura, Alfonsín fue el encargado de poner en las manos de la justicia a los culpables (…) el relato kirchnerista se encargó de ir apropiándose de una bandera que no era del peronismo, sino que es del radicalismo. Es importante que en fechas como está recordemos que el radicalismo fue artífice de la vuelta de la democracia, de la defensa de los derechos humanos y del enjuiciamiento de la junta militar”.

Cornejo sobre el voto femenino

Siguiendo con los relatos Alfredo tocó una de los temas más controversiales, la llegada del voto popular femenino y la consecuencia de estos relatos, sentenció: “También se han apropiado de la historia del voto popular femenino, cuando la historia cuenta que un radical y una dirigente socialista fueron los primeros en proponerlo. Muchos creen que fue Eva Perón y no fue así, que nos reunamos en foros como este es muy importante para transmitirle a la sociedad una interpretación distinta a la que tuvo y tiene toda esta gente que ha ido engañando a parte de la Argentina, y esos engaños no son gratuitos, sino que salen caros. Hoy día estamos cada vez más deteriorados en temas sociales y temas económicos, la Argentina está consolidada en un 40% de pobreza, mientras al principio del siglo XX estábamos entre los 8 más ricos del mundo y es lo que ha pasado en 100 años, y no vamos a revertirlo si no hay buenos liderazgos que hablen claro con la gente, que le expliquen la narrativa con los pies sobre la tierra y no con pura demagogia”

¿Qué es y qué no es el progreso social?

El actual senador también arremetió en el debate del progreso social y el trabajo de la actual gestión nacional, comentó: “El progreso social se mide en la igualdad de oportunidades que da el estado y no por el igualitarismo, perjudicaron el aparato de salud y el educativo, siempre se pide mayor presupuesto educativo y siempre falta, cuando más presupuesto educativo hubo fue durante el kirchnerismo pero los resultados educativos fueron los peores, administraron y gestionaron mal y eso no es ser progresista. Nos encerraron por un año y pico porque la infraestructura de salud del conurbano bonaerense, que gobernaron desde el año 1983, estaba desecha.

Sin embargo, donde no gobiernan ellos la infraestructura del sistema de salud estaba preparada para aguantar el COVID en mejores condiciones, los peores indicadores de regresión del ingreso y de pobreza humana están en el conurbano bonaerense ¿Qué tiene de progreso social haber empobrecido a la zona urbana más grande? entonces resulta que ser progresista es dejar destruir el hospital público, el sector privado, es no tener clases, es pasar de año cuando se les dé la gana, es decir que soy de izquierda pero en realidad gano con los presupuestos de un pensamiento más conservador esto no es ser progresista es perjudicar a la juventud argentina y eso es justamente todo lo contrario de lo que se pergeño el radicalismo y todos los movimientos populares de la Argentina”

¿Es buena la gestión en Mendoza?

Llegando al final Alfredo reconoció el trabajo realizado por Cambia Mendoza en el rol provincial desde la campaña 2015, sentenció: “en la campaña del 2015 y nosotros con la verdad y un plan de gobierno llegamos a gobernar la provincia y creemos que hay equipo para gobernarla por varios años más y hacerla progresar, pero queremos tener un vínculo estrecho con el ciudadano promedio y ese es el vínculo directo que tienen los líderes (…) el gobierno provincial tiene sus facultades, cómo hacer funcionar la educación, la justicia que le compete, la seguridad, en todos estos aspectos estamos mejor que hace 6 años, no estamos óptimos, pero este equipo que logro mejorar los aspectos posibles, es el que está más preparado para corregir lo que no se ha hecho bien y para mejor lo que se viene haciendo bien pero se pueden mejorar”

Una militancia sin relatos

En un momento en medio de la conferencia, Cornejo fue conciso y dejó frases que dieron una cierta conclusión de lo que el partido busca: “¿Qué razón tiene la militancia si no es transmitirle nuestras ideas y nuestra interpretación de la sociedad y de la evolución de la historia? y que intérprete por dónde vamos, cómo anduvimos, a dónde vamos y por dónde queremos ir.

Esa es la actitud de la actividad política si la hacemos bien, si nos organizamos. No todo el pueblo tiene interés de participar en política, pero acá hay personas muy especiales, porque se toman el tiempo de venir a esta reunión, porque tienen mayor inquietud social que aquellos que no vienen. Si en este lugar no construimos una narrativa explicativa distinta, todos esos fanáticos son una minoría, pero se organizan mejor y terminan imponiendo la realidad”