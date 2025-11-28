Cornejo elogió un operativo “inédito” contra el narcotráfico y criticó al desdoblamiento electoral: sus palabras

Durante su visita a San Rafael, el gobernador Alfredo Cornejo destacó la magnitud del reciente procedimiento policial llevado adelante en el Gran Mendoza, que calificó como el secuestro “más grande en la historia de la provincia”. Según explicó, los 90 kilos de cocaína incautados fueron retirados del circuito delictivo tras varios días de trabajo de la Policía de Mendoza, la División Narcotráfico y distintas áreas de Investigaciones.

El mandatario aseguró que se trató de un operativo “inédito” para Mendoza y señaló que intervino la Justicia Federal junto con el Ministerio Público Fiscal, lo que permitió desbaratar a una organización integrada por “gente de afuera y probablemente con conexión local”. Agregó que las hipótesis indican que la droga provenía del Norte del país y se distribuía en Cuyo y Chile, y remarcó que se trata de “una gran cantidad de droga que no estará en la calle”.

Cornejo sostuvo además que la provincia no tiene competencia directa en delitos de narcotráfico, pero asiste a la Justicia Federal ante la escasa presencia de fuerzas nacionales. Consideró fundamental que ese acompañamiento se refuerce para liberar a la Policía provincial de tareas extraordinarias. A su vez, destacó la intervención del juez de Garantías que autorizó los tres allanamientos concretados.

Alianzas políticas, agenda de gestión y el caso del concejal Antolín

En el plano político, el Gobernador cuestionó el desdoblamiento electoral en algunos municipios y afirmó que implica “un costo innecesario” para las arcas locales. Enfatizó que, cuando las elecciones se separan, “el costo operativo recae sobre los gobiernos municipales”. Sin embargo, destacó que el oficialismo obtuvo un “muy buen resultado” en los comicios del 26 de octubre, donde se eligieron legisladores provinciales.

De cara a las elecciones departamentales, confirmó que Cambia Mendoza competirá en alianza con La Libertad Avanza en San Rafael y afirmó que se trata de una coalición que busca sostenerse a partir de un programa común. También recordó que el espacio cuenta con lineamientos en infraestructura eléctrica, caminos, economía provincial y articulación con el Estado nacional.

Sobre la situación del concejal Martín Antolín, detenido por dar positivo de alcoholemia, Cornejo indicó que quienes ocupan cargos públicos deben asumir responsabilidades y mantener una conducta acorde. Señaló que ya hubo un caso similar dentro de su propio partido y reiteró la misma postura. Consultado sobre declaraciones del edil, quien dijo “detestarlo”, el Gobernador respondió que no lo conoce y que solo sabe que mantiene una alianza política con los hermanos Félix en el municipio.