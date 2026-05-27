Cornejo destacó que se triplicaron los inscriptos para las residencias de salud en Mendoza

El gobernador, Alfredo Cornejo, destacó en sus redes que Mendoza registró una cifra histórica en la convocatoria para las residencias del año 2026. Más de 1.000 profesionales de la salud ya se inscribieron para formar parte del sistema de formación de la provincia, marcando un hito que rompe de manera definitiva con la tendencia decreciente que se venía arrastrando en los últimos años.

El dato más contundente de este llamado es el salto comparativo: la cifra actual representa un 230% más de inscriptos en relación con el año 2023. De esta manera, la provincia no solo logró revertir el desinterés generalizado que afecta a la formación médica a nivel país, sino que más que triplicó las inscripciones, consolidando un fenómeno inédito en la Argentina.

Este crecimiento refleja que estamos recuperando el valor de las residencias gracias a una política sanitaria seria, planificada y sostenida. Hoy vuelven a ser una oportunidad de formación, desarrollo y compromiso con la salud de los mendocinos, destacó el mandatario.

El proceso de selección ya tiene su cronograma definido. Este año se rendirá el examen para residencias tanto médicas como no médicas, abarcando a 10 profesiones de la salud.

Fecha del examen: Se llevará a cabo el próximo 1 de julio.

Fecha de ingreso: Quienes resulten seleccionados iniciarán sus residencias el 1 de septiembre.

Las prácticas se desarrollarán tanto en hospitales como en centros de salud de gestión pública y privada a lo largo y ancho de toda la provincia.



Una de las grandes novedades de esta edición es el mecanismo de selección, diseñado para aportar mayor equidad al sistema. Por primera vez, la elección de las especialidades se realizará mediante un orden de mérito único.

Este nuevo esquema ponderará de forma conjunta tanto el resultado obtenido en el examen escrito como el promedio general de la carrera de cada aspirante. Con este cambio regulatorio, la provincia busca garantizar máxima transparencia y justicia distributiva en la asignación de las plazas disponibles, asegurando que los mejores perfiles accedan a los puestos de formación más demandados.