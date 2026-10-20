Cornejo destacó el potencial petrolero de Mendoza y Milei pronosticó que el país será un paraíso

El gobernador Alfredo Cornejo participó de la inauguración del stand de Mendoza en la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia, en Neuquén, donde puso el foco en los avances de la exploración de hidrocarburos no convencionales en la provincia y en las oportunidades que puede generar el desarrollo energético para la economía local.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó la capacidad energética de Argentina y las posibilidades de crecimiento que ofrece el sector. También hizo referencia a las declaraciones del presidente Javier Milei durante la exposición, quien defendió su gestión económica y planteó un escenario de crecimiento para los próximos años.

“La energía puede ser otro motor de la economía”, sostuvo Cornejo al remarcar la importancia de impulsar la actividad hidrocarburífera y ampliar las posibilidades de inversión en Mendoza.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue el proyecto de YPF para desarrollar el potencial no convencional mendocino, que contempla una inversión prevista superior a los US$ 4.500 millones. Según señaló el gobernador, la iniciativa representa un paso importante para ampliar la actividad petrolera y generar nuevas oportunidades para la provincia.

Cornejo también subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con Neuquén y Río Negro para aprovechar los recursos energéticos de la región. La articulación entre las provincias aparece como un factor clave para potenciar la exploración, atraer inversiones y consolidar el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales.

Milei defendió su gestión económica y pronosticó un futuro de crecimiento

Durante su exposición en el foro Argentina Oil & Gas Expo, el presidente Javier Milei pronosticó que en los próximos años “la Argentina será un paraíso” y afirmó que, si el peronismo estuviera actualmente al frente del Gobierno nacional, la situación económica habría sido mucho más grave. “Hubiera volado todo por los aires”, sostuvo.

El mandatario también defendió el rumbo económico de su administración y destacó la capacidad del país para afrontar los shocks externos en un escenario internacional complejo, marcado por tensiones económicas y financieras.

“El mundo está atravesando un shock externo negativo. Al tener una contracción de ofertas, eso salta al nivel de precios. El mundo va a un nivel de actividad más baja y a precios y tasas más altas. Está pasando en todo el mundo, la diferencia es que nosotros estamos entre los países que más crecen. No paramos de comprar dólares a lo bestia”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de presión sobre los mercados, con movimientos en el dólar, una suba del riesgo país y dificultades para las acciones argentinas en Wall Street. Frente a ese escenario, Milei defendió los resultados de su programa económico y sostuvo que Argentina mantiene perspectivas favorables en comparación con otras economías.

Mendoza busca consolidarse en el mapa energético

La participación de Mendoza en la exposición apunta a visibilizar los avances de la actividad local y posicionar a la provincia dentro del mapa energético nacional, en un contexto en el que el desarrollo de Vaca Muerta y la búsqueda de nuevas áreas de producción concentran el interés de empresas y gobiernos.

Con el proyecto de YPF y la inversión prevista de más de US$ 4.500 millones, el Ejecutivo provincial apuesta a ampliar la explotación de hidrocarburos no convencionales y a impulsar nuevas oportunidades de empleo y actividad económica.

El planteo de Cornejo coincide con la estrategia nacional de promover el desarrollo energético como una fuente de inversiones y crecimiento. Sin embargo, el impacto concreto para Mendoza dependerá de la evolución de los proyectos, la ejecución de las inversiones anunciadas y la capacidad de traducir la actividad hidrocarburífera en beneficios para la economía provincial.