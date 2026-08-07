Cornejo destacó el equilibrio fiscal de Mendoza y el impacto de la Inteligencia Artificial

El gobernador Alfredo Cornejo participó de la apertura del Foro Anual AEM 2026. La jornada reunió a empresarios, ejecutivos, emprendedores, funcionarios provinciales y referentes del ámbito institucional para analizar los principales desafíos que atraviesan las organizaciones en un contexto de transformación económica y tecnológica.

La edición 2026 se centra en tres ejes estratégicos: la economía, la inteligencia artificial y el liderazgo. A través de exposiciones y espacios de reflexión, el foro aborda el impacto de las nuevas tecnologías en los modelos de negocio, la evolución del mercado laboral y las capacidades que demandan las organizaciones para adaptarse a un escenario de cambio permanente.

El gobernador agradeció la invitación de AEM y destacó el rol que cumple la entidad en el desarrollo económico de la provincia. En ese marco, sostuvo que “el eje que eligieron para esta edición, economía, inteligencia artificial y liderazgo, no podría ser más oportuno” porque la inteligencia artificial “está cambiando la forma en que producimos, gestionamos, aprendemos y tomamos decisiones”.

Cornejo repasó las principales políticas impulsadas por la Provincia para consolidar un escenario de estabilidad económica y fortalecer las condiciones para el crecimiento. En ese sentido, remarcó la importancia del equilibrio fiscal, la inversión pública y la generación de un entorno favorable para el desarrollo del sector privado.

El mandatario afirmó que “la tecnología por sí sola no garantiza el desarrollo” y aseguró que”«la diferencia la hacen las instituciones, las personas, el liderazgo y la calidad de las decisiones que somos capaces de tomar”. Además, remarcó que “la primera condición para crecer sigue siendo generar confianza”, la cual se construye con reglas claras, previsibilidad, responsabilidad en la administración de los recursos públicos y capacidad de asumir riesgos en el ámbito privado.

Al referirse a la administración provincial, destacó que Mendoza mantiene varios años consecutivos con ahorro corriente positivo, consolidó el equilibrio fiscal y redujo significativamente su deuda en dólares. También señaló que ese ordenamiento permitió incrementar la inversión pública y avanzar con obras estratégicas de infraestructura orientadas a mejorar la competitividad y acompañar el desarrollo productivo.

En materia tributaria, el mandatario sostuvo que “el sector privado necesita un Estado que acompañe y no que lo asfixie”. Asimismo, ratificó la decisión de continuar disminuyendo el impuesto de Sellos hasta alcanzar una alícuota del 0% en 2030 como parte de un modelo que promueve la inversión y la generación de empleo.

Cornejo también hizo referencia a las reformas institucionales impulsadas por la Provincia para mejorar el clima de negocios. Entre ellas mencionó la modernización de los procesos laborales y civiles, la disminución de la litigiosidad y la reducción de los tiempos judiciales, además de las nuevas iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia y la eficiencia del sistema.

Al abordar los desafíos del futuro, el mandatario aseguró que “la inteligencia artificial no reemplaza el liderazgo, lo desafía”. Explicó que la nueva tecnología modificará procesos, profesiones y competencias, aunque remarcó que «seguirá siendo responsabilidad de las personas definir el rumbo, asumir riesgos, construir equipos y tomar decisiones”.

Durante su exposición también puso en valor la diversidad de la matriz productiva mendocina y consideró que la provincia cuenta con las condiciones necesarias para mejorar su competitividad en un escenario macroeconómico más ordenado. En ese sentido, destacó el potencial de las empresas, las universidades, los emprendedores y el sistema científico-tecnológico para impulsar una nueva etapa de crecimiento.

Como cierre, Cornejo sostuvo que “ningún gobierno puede hacerlo solo, ninguna empresa puede hacerlo sola” y afirmó que los avances se logran cuando existe articulación entre los sectores público, privado, académico y científico.

Finalmente, expresó su confianza en el futuro de Mendoza y aseguró que la provincia está en condiciones de aprovechar las oportunidades que abre la nueva revolución tecnológica sobre la base de instituciones sólidas, equilibrio económico y una visión compartida de desarrollo.