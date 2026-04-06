Cornejo desempolvó un viejo conflicto con dos departamentos y presionó a la Corte

El gobernador Alfredo Cornejo, volvió a expresar su malestar por la falta de definición judicial y esta vez desempolvó un conflicto que mantiene la Provincia con los municipios de San Rafael y Lavalle por la aplicación de la Ley de Tránsito.

El mandatario recordó que la disputa se originó durante su primer mandato, cuando ambas comunas cuestionaron la normativa provincial, lo que derivó en un conflicto de poderes que aún permanece sin resolución en la Suprema Corte de Justicia.

“Fue por un conflicto de poderes y tiene suspendida la aplicación de la Ley de Tránsito en Lavalle y en San Rafael”, explicó Cornejo, al referirse a la situación que, según indicó, continúa generando dificultades en la gestión cotidiana.

En ese sentido, el Gobernador apuntó directamente contra el máximo tribunal provincial por la dilación del expediente. “Lamentablemente, la Corte nunca lo resolvió. Son esos temas que se dilatan en el tiempo y no es bueno que eso ocurra. Es injusto y, además, es ineficaz”, afirmó.

Alfredo Cornejo advirtió que la falta de una definición judicial no sólo representa un problema institucional, sino que también tiene consecuencias concretas en materia de seguridad. Según sostuvo, la ausencia de un criterio unificado obliga a destinar recursos policiales a tareas que podrían ser evitadas.

“En San Rafael, por ejemplo, que es una ciudad grande, hay accidentes sin heridos en pleno centro y tiene que intervenir la Policía. Esto ocupa recursos humanos y horas de trabajo que podrían estar destinados a la represión y prevención del delito”, señaló.

Por último, el mandatario provincial reiteró su expectativa de que la Suprema Corte avance con una resolución en el corto plazo. “Espero que la Corte resuelva rápidamente algo que se presentó allá por 2018”, concluyó.