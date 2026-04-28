Cornejo defendió el ajuste de Milei frente a empresarios y economistas

El gobernador Alfredo Cornejo, participó en la 13ª edición de Expo EFI, un encuentro que reúne a referentes de la política económica y el sector privado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. En el panel sobre economía real y transformación productiva, compartió escenario con Raúl Jalil, Ignacio Torres y Juan Pablo Valdés, bajo la moderación del periodista José Del Río.

Durante su exposición, Cornejo centró su análisis en la situación macroeconómica nacional, destacando avances hacia la estabilidad y la implementación de reformas estructurales. Señaló que, si bien el proceso aún es incipiente, la consolidación de un marco macroeconómico estable resulta fundamental para el desarrollo provincial, ya que la falta de estabilidad limita las herramientas de política económica disponibles en las jurisdicciones subnacionales.

En esa línea, sostuvo que el país debe avanzar hacia reglas de juego claras y equilibrio fiscal como políticas de Estado permanentes, con el objetivo de generar previsibilidad y atraer inversiones de gran escala. También hizo referencia al respaldo social que, según su visión, mantiene el rumbo económico actual, incluso en un contexto de caída del consumo y el empleo, interpretándolo como una señal de expectativas positivas hacia el futuro.

En relación con la actividad productiva, el mandatario indicó que el crecimiento es heterogéneo entre sectores. Mientras algunas actividades muestran dinamismo, otras atraviesan dificultades en el marco de una transición económica que consideró necesaria y orientada en la dirección correcta.

Al abordar la situación de Mendoza, destacó el impulso de sectores estratégicos como el turismo, donde mencionó la apertura de nuevos hoteles y proyectos en desarrollo, así como la ampliación de infraestructura. Asimismo, subrayó el papel de la energía y la minería, particularmente el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en la zona de Vaca Muerta y el avance de proyectos vinculados al cobre, respaldados por condiciones de seguridad jurídica.

En el plano nacional, Cornejo valoró las medidas económicas implementadas, aunque planteó la necesidad de una reforma fiscal integral. Señaló la existencia de impuestos distorsivos y cuestionó el actual esquema de coparticipación por generar incentivos inadecuados entre provincias.

Finalmente, enfatizó el rol clave de la inversión privada, advirtiendo que el Estado nacional no puede retirarse abruptamente del financiamiento de infraestructura. En ese sentido, indicó que las provincias, incluida Mendoza, están asumiendo mayores responsabilidades para sostener obras estratégicas, en un contexto que definió como de transición.