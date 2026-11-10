Cornejo consiguió otra ley clave: Mendoza cambia las reglas del negocio petrolero

El gobernador Alfredo Cornejo sumó un nuevo triunfo legislativo con la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, una de las iniciativas económicas que su gestión considera estratégicas para el futuro productivo de Mendoza.

El Senado provincial convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ejecutivo, que reemplaza la normativa vigente desde 2006 y establece nuevas condiciones para la explotación petrolera. Ahora, el texto deberá ser promulgado por el gobernador.

La sanción representa un avance político para el oficialismo, que logró llevar adelante una modificación estructural del régimen hidrocarburífero provincial en un contexto marcado por la caída de la producción convencional y la necesidad de atraer inversiones privadas.

El Gobierno gana margen para negociar con las petroleras

Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación del esquema de regalías. La nueva legislación establece una alícuota de referencia del 15% para futuras licitaciones, aunque las empresas podrán ofrecer porcentajes superiores o inferiores.

Además, habilita reducciones para incentivar inversiones en yacimientos maduros, recuperar pozos inactivos y promover proyectos que actualmente presentan dificultades de rentabilidad.

En términos políticos, la medida amplía el margen de decisión del Poder Ejecutivo para negociar las condiciones de explotación, con el argumento de recuperar actividad económica y sostener los ingresos provinciales.

Sin embargo, el nuevo esquema también plantea un desafío: demostrar que una eventual reducción de regalías se traducirá efectivamente en mayores inversiones, producción y empleo.

Vaca Muerta, la apuesta de Cornejo

La reforma también incorpora expresamente la explotación no convencional, una figura que no estaba contemplada en la legislación provincial anterior.

Este cambio resulta fundamental para las expectativas del Gobierno sobre el desarrollo de Vaca Muerta en Malargüe, donde Mendoza busca captar inversiones y ampliar su participación en la actividad hidrocarburífera.

El proyecto también actualiza las obligaciones ambientales, incorpora mecanismos de fiscalización y establece nuevas reglas para compatibilizar la explotación petrolera con la actividad minera.

El respaldo legislativo y el desafío que viene

El recorrido parlamentario dejó en evidencia que la reforma logró apoyos más allá del oficialismo. En Diputados había obtenido 39 votos afirmativos y cuatro negativos, mientras que el justicialismo acompañó la iniciativa en general, aunque expresó diferencias sobre artículos específicos.

Para Cornejo, la aprobación significa contar con una herramienta legal que considera necesaria para competir por inversiones en un sector donde Mendoza perdió protagonismo frente a otras provincias productoras.

No obstante, la sanción de la ley no garantiza por sí sola la llegada de nuevos capitales. El verdadero resultado de la reforma se medirá en las inversiones que logre concretar el Gobierno, la recuperación de la producción y el impacto sobre las regalías provinciales.

Por ahora, el oficialismo consiguió cambiar las reglas. El próximo desafío será demostrar que esas modificaciones pueden traducirse en resultados económicos concretos.