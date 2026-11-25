La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción este miércoles al proyecto de Presupuesto 2027, que contempla la autorización para gestionar endeudamiento por hasta 320 millones de dólares y refinanciar los vencimientos de deuda. El Gobierno de Alfredo Cornejo logró avanzar con la iniciativa tras una semana de negociaciones con los legisladores que responden a Luis Petri.

El proyecto fue aprobado con 36 votos a favor, 11 en contra y un ausente, luego de la aprobación de los proyectos de Avalúo e Impositiva. El oficialismo consiguió superar los 32 votos necesarios para alcanzar la mayoría especial de dos tercios que requiere la autorización de endeudamiento. Ahora, la discusión pasa al Senado.

La iniciativa obtuvo el respaldo de Cambia Mendoza, La Libertad Avanza, el PRO y legisladores aliados, mientras que del Interbloque PJ, los diputados de Fuerza Patria, y Jorge Difonso, de LUM, votaron en contra.

Presupuesto 2027: en qué se utilizarán los US$320 millones

La pauta presupuestaria contempla gastos por más de $8,4 billones para el último año de la gestión de Alfredo Cornejo. Sin embargo, el principal punto de discusión estuvo centrado en el artículo 38, que establece la autorización para acceder a nuevo financiamiento.

Los recursos estarán distribuidos de la siguiente manera:

US$200 millones: para un Plan de Desarrollo Productivo destinado al sector privado.

para un Plan de Desarrollo Productivo destinado al sector privado. US$120 millones: para obras de infraestructura eléctrica en Mendoza.

Entre los proyectos energéticos previstos se encuentran las estaciones transformadoras y líneas de alta tensión de Valle de Uco-Capiz, Mendoza Norte y el anillo eléctrico de San Rafael y General Alvear.

Los cambios que destrabaron la negociación con Petri

El acuerdo entre el cornejismo y el petrismo permitió incorporar modificaciones al proyecto original sin alterar los montos del endeudamiento solicitado por el Ejecutivo.

Entre los cambios, se estableció que el Plan de Desarrollo Productivo deberá contar con asesoramiento de organismos internacionales de crédito y recibir una nueva aprobación legislativa antes de su implementación.

Además, los recursos del Fondo del Resarcimiento que queden disponibles como consecuencia de la obtención de financiamiento internacional deberán regresar al fideicomiso para destinarse a otras obras de infraestructura.

Refinanciación de la deuda y cambios impositivos

El proyecto también contempla la autorización para realizar el roll over de la deuda pública, una herramienta que permite refinanciar los vencimientos de capital. Para 2027, Mendoza deberá afrontar compromisos por US$119 millones, mientras que en 2028 esa cifra ascenderá a US$382 millones.

Durante la misma jornada, Diputados también dio media sanción a las leyes de Avalúo e Impositiva. Entre las principales novedades se destaca la reducción de la alícuota general del Impuesto de Sellos del 1% al 0,75%. Sitio Andino

Ahora, el paquete de leyes económicas deberá ser tratado por el Senado, donde el Gobierno provincial buscará conseguir la sanción definitiva antes de finalizar el año.