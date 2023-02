A través de las redes sociales, el senador Alfredo Cornejo anunció que competirá en las PASO de Cambia Mendoza para ser Gobernador de Mendoza.

El senador nacional Alfredo Cornejo confirmó este jueves que competirá en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Cambia Mendoza para volver a ser Gobernador de la provincia.

Si bien el actual mandatario Rodolfo Suárez ya lo había postulado a comienzos de esta semana, Cornejo había evitado corroborar su participación en las PASO.

Ayer, durante un evento en Las Heras, sí había dado indicios de que sería parte de la contienda. «Es probable que conteste favorable, pero no lo voy a decir ahora», sostuvo.

El ex gobernador será el segundo desde la vuelta a la democracia que intentará tener otro mandato, luego de que en 2007 y 2011 Roberto Iglesias buscara volver a ser Gobernador.

«He escuchado con atención todas las opiniones en torno a la propuesta que ha hecho pública @rodysuarez. Me he tomado el tiempo necesario para reflexionar y quiero comunicarle a las mendocinos y mendocinos que he decidido aceptar la postulación para ser Gobernador. #hACe», indicó en Twitter Cornejo, e hizo uso del mismo hashtag que ya había presentado Suarez.

En una serie de tweets, el ex Gobernador afirmó que «Argentina necesita más del ejemplo de Mendoza» y enumeró sus objetivos. «Lo hago con la determinación de influir en el contexto nacional, que es donde se define buena parte del destino de las provincias», señaló.

«Quiero aportar nuestros valores de orden, austeridad, institucionalidad y, sobre todo, quiero sumar una visión moderna de la gestión de la economía para terminar con el ciclo del fracaso kirchnerista», manifestó.

Asimismo, advirtió que, si es electo, formará un «nuevo equipo» para la gestión. «Me he propuesto fijar nuevas metas, principalmente en materia de seguridad y desarrollo económico. Nuestro espacio cuenta con un plantel talentoso de líderes jóvenes en todas las áreas», expresó.

«Quiero agradecer a los partidos del Frente Cambia Mendoza que eligen formar parte del equipo. Contribuyen con sus propuestas a los fines de hacer el mejor gobierno posible para los mendocinos, entendiendo que CM es el único adversario del kirchnerismo en la provincia«, resaltó Cornejo.