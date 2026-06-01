Cornejo comienza una intensa ronda de negociaciones en Londres

El gobernador, Alfredo Cornejo, retoma los contactos en el Reino Unido con una ajustada agenda comercial que arranca este lunes 1 de junio.

Tras su paso por la capital británica en febrero, esta nueva misión oficial apunta a consolidar a la provincia como un polo atractivo para el capital extranjero, poniendo el foco en la diversificación de la matriz energética y el impulso al sector minero.

La comitiva mendocina iniciará las actividades oficiales a las 10 (hora local) en la Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange). Allí, Cornejo mantendrá una reunión técnica con Tom Attenborough, responsable de Desarrollo de Negocios Internacionales de Primary Markets, para evaluar las vías de financiamiento global y repasar los atractivos financieros que ofrece Mendoza.

Cita clave con fondos de inversión y gigantes del sector

El segundo plato fuerte de la jornada tendrá lugar al mediodía en la Residencia Oficial. A partir de las 13, el mandatario expondrá ante los principales administradores de activos e inversores institucionales con foco en mercados emergentes.

El encuentro, coordinado por Balanz y la Cámara de Comercio Británico-Argentina (BACC), reunirá a ejecutivos de firmas de la talla de:

HSBC Asset

Amundi

RBC BlueBay

Pictet

Rokos Capital

Durante este almuerzo de trabajo, el eje estará puesto en defender la previsibilidad institucional de Mendoza y repasar la cartera de proyectos productivos en marcha.

Cierre enfocado en petróleo y minerales críticos

La actividad en Londres concluirá a última hora de la tarde, a las 18.30, con un evento organizado en conjunto por la BACC y el Energy Council. Esta mesa de negocios sentará a la delegación cuyana frente a los jugadores más pesados del sector energético y financiero global.

La lista de asistentes incluye a delegados de corporaciones petroleras como Shell Trading, BP, Petronas y Pan American Energy Group, además de directivos de Glencore, la Bolsa de Metales de Londres (LME) y entidades financieras como Standard Chartered y BBVA. Ante este auditorio, el Gobierno provincial desplegará las opciones de inversión en infraestructura, hidrocarburos y, fundamentalmente, en la extracción de minerales críticos.

Con este despliegue, el Ejecutivo mendocino busca posicionar a la provincia como un socio confiable y seguro en América Latina, con la expectativa de que estas gestiones en los principales centros financieros del mundo se transformen en desembolsos de capital real para la economía local.