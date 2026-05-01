Cornejo cerró la Asamblea Legislativa con un mensaje de autocrítica y defensa de su modelo: “Hemos cometido errores”

En un cierre marcado por la reflexión personal y la firmeza política, el gobernador Alfredo Cornejo concluyó su discurso ante la Asamblea Legislativa con un balance de sus reformas estructurales y una inusual admisión de fallas en su trayecto gubernamental. El mandatario aseguró que, pese a los obstáculos, Mendoza ha logrado consolidar un Estado “más útil e inteligente”.

Cornejo realizó un repaso por los pilares de su gestión, reafirmando que no le ha “temblado el pulso” para avanzar en cambios que consideró indispensables:

Educación: Destacó haber enfrentado lo que calificó como “incomprensión e irracionalidad sindical” para transformar el sistema.

Salud y Justicia: Afirmó haber recibido un sistema sanitario en situación de “abandono” y un servicio de justicia “herrumbrado por el tiempo”, logrando cambios que parecían imposibles.

Seguridad: Reivindicó la construcción de un nuevo paradigma “a favor de los decentes”, resaltando que no ha concedido un solo indulto en una década.

Matriz Productiva: Sostuvo que puso todo el esfuerzo en ampliarla para generar esperanza de crecimiento.

“Sé que por eso he pagado los costos que había que pagar, y posiblemente más”, confesó el gobernador, indicando que la mejora del Estado es su única recompensa tras dedicar su vida al servicio público.

Uno de los momentos más destacados del mensaje final fue la admisión de falencias. “Queda mucho por hacer, y en este trayecto hemos cometido errores, por supuesto”, manifestó Cornejo ante los legisladores. El gobernador describió momentos de introspección personal: “Hay momentos en que uno se mira al espejo y se exige más, porque la demanda siempre supera la capacidad de respuesta”.

Sin embargo, defendió que su mirada siempre ha estado puesta en el futuro, sin egoísmos, trabajando en cambios que “quizás van a ser capitalizados por otras autoridades”. Según el mandatario, lo fundamental es que hoy se están sentando las bases para que Mendoza crezca con fuerza si prospera el cambio de paradigma económico nacional.

Hacia el final, Cornejo advirtió a la ciudadanía sobre los riesgos de retroceder, señalando que “romper siempre es más fácil que construir”. Por ello, consideró que la continuidad es clave para sostener cuatro ejes prioritarios:

Equilibrio fiscal como política de Estado. Calidad estatal para mejorar la vida en la provincia. Inversión privada con mejores argumentos y reglas claras. Matriz productiva moderna y dinámica que incluya a todos los sectores.

“No estamos esperando condiciones ideales. Estamos creando condiciones posibles para construir futuro”, concluyó el gobernador, definiendo ese atrevimiento como el “verdadero cambio de fondo” para Mendoza.